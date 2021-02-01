الإفراط يهدد صحتك.. كم جزرةً يحتاجها الجسم يوميا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - أسماء مرسي



الجزر من أهم الخضروات الغنية بمركب "بيتا كاروتين"، وهي مادة تسمى كاروتينويد يحولها الجسم إلى فيتامين أ، ويلعب دورا رئيسيا في دعم نمو العظام وتحسين الرؤية والحفاظ على نظام المناعة، لكن على النقيض الآخر، الإفراط في تناوله يتسبب في العديد من المخاطر الصحية للإنسان.

ولذلك جمعنا لكم معلومات مهمة حول احتياج الجسم يوميا من الجزر، وفوائد الكمية المناسبة وأضرار الإفراط فيه، وذلك من خلال مواقع "medicinenet"، و"food.ndtv"، و"stylecraze".

كم يحتاج الجسم يوميا؟

يوصي بتناول ثمرة واحدة من الجزر في اليوم.



فوائد الجزر:

- يساعد تناول الجزر على تعزيز صحة العين، نظرا لأنه غني باللوتين والليكوبين اللذين يساعدان في الحفاظ على النظر وتحسين الرؤية.

- بسبب محتواه العالي على نسبة عالية من الألياف الطبيعية القابلة للذوبان، يعزز الشعور بالامتلاء والشبع ماقد يساهم في إنقاص الوزن.

- تلعب الكمية الكبيرة من الألياف الغذائية الموجودة في الجزر دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، وتسهيل عملية الهضم ومنع الإصابة بالإمساك.

- يساعد على حماية الكبد وتطهيره من السموم، كما أنه يقلل من ترسب العصارة الصفراوية والدهون في الكبد، وذلك لاحتوائه على فيتامين أ.

- غني بالبوتاسيوم ما يساهم في استرخاء التوتر في الأوعية الدموية والشرايين، ويعزز تدفق الدم ويخفض ضغط الدم المرتفع، وبالتالي الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

- نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من السيليكون، يمكن أن يعزز صحة الجلد وحمايته من الأشعة فوق البنفسجية، والتقليل من ظهور حب الشباب والتجاعيد، وتقوية الأظافر أيضا.

- يحتوي الجزر على العديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة مثل الفيتامينات B6 وK والبوتاسيوم ووالفوسفور، لذا فتساعد هذه العناصر على والتي تقوية الجهاز العصبي وتحسين قوة الدماغ.

- تلعب مضادات الأكسدة دورا هام في منع الجذور الحرة من النمو، وحماية الجسم أيضا من البكتريا الضارة والفيروسات، الالتهابات.

- يساهم في تعزيز قدرة الجهاز المناعي للجسم، وذلك بفضل احتوائه على فيتامين سي ومضادات الأكسدة المختلفة، ما قد يساعد على الحماية من الانفلونزا ونزلات البرد.



أضرار الإفراط في تناوله:

- وجود كميات كبيرة من الكاروتين في الدم يمكن أن يسبب كاروتينيميا، وهي تغير لون الجلد إلى الأصفر.

- يؤدي استهلاك نسبة عالية من الألياف غير القابلة للذوبان، إلى الإصابة باضطرابات في الجهاز الهضمي، مثل الانتفاخ والإمساك أو الاسهال المزمن.

- يمكن أن يتسبب في ردود فعل تحسسية أو ما يعرف بـ حساسية الجزر عند استهلاكه بكميات كبير مثل الطفح الجلدي والتورم والحكة، تورم الشفتين، تهيج العين والأنف.

- الإفراط في تناول الجزر يؤدي إلى الانتفاخ، حيث قد يجب بعض الأفراد صعوبة في هضمه، ما يساعد في انتفاخ البطن، غازات المعدة.

-ينصح الأمهات المرضعات والحوامل بعدم الاكثار من تناول الجزر، لتجنب حدوث أي مضاعفات صحية تؤثر بالسلب على حليب الثدي وتشوهات الجنين.