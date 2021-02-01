كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 فبراير 2021 07:47 مساءً - يعد البطن البارز من أكثر المشاكل التي تؤرق الفتيات والسيدات ويرغبن دوماً في إيجاد حل لإخفاء عيوب البطن، مثل اعتماد الفساتين ذات التصميمات التي تخفي بروز البطن، ليتمتعن بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار، إليك موديلات فساتين ناعمة تخفي عيوب البطن لتستوحي منها الأفكار لإطلالتك القادمة.



فساتين A Line

A Line فساتين



تعد من التصميمات المثالية الرائعة التي يمكنك اعتمادها لإخفاء عيوب البطن بفاعلية ولتتمتعي بإطلالة رائعة، ونرشح لك اعتماد هذا الفستان الرائع من توقيع إيمان أيسي، والذي يتمتع بتصميم ناعم وقصة متدرجة جذابة.

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فساتين ناعمة منفوشة

فساتين ناعمة منفوشة



تعمل الفساتين ذات التصميم المنفوش على إخفاء عيوب البطن، ومنح إطلالتك التألق والجاذبية بفضل تصميم الفستان الأنيق، ويمكنك اعتماد هذا الفستان من توقيع Giambattista Valli. والذي يتمتع بتصميم ناعم وبلون أسود بطبعات الورود، حيث يعمل اللون الأسود على جعلك تبدين في إطلالة رشيقة ومفعمة بالجاذبية.



الفساتين بالقصة الواسعة

الفساتين بالقصة الواسعة



تساعد الفساتين ذات التصميم الواسع على منح إطلالتك الحيوية والأناقة، مثل هذا الفستان القصير بالأكمام المنسدلة من توقيع إيلي صعب، والذي يتمتع بتصميمه الجذاب وقصته الواسعة، ويمكنك اعتماده لإخفاء عيوب البطن ولتتمتعي بإطلالة ساحرة.

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الفساتين المزينة بالثنيات

الفساتين المزينة بالثنيات

تساعد الفساتين المزينة بالثنيات الناعمة والمزخرفة حول منطقة البطن على منح إطلالتك الرشاقة والجاذبية، فهي تعمل على إخفاء عيوب البطن وبروزها، ويمكنك اعتماد هذا الفستان الناعم من توقيع كريستوف جوسيه لتتألقي به في إطلالة استثنائية.

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