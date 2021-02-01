روزمين مانجي تتألق بـ4 إطلالات ساحرة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 فبراير 2021 07:47 مساءً - هي سيدة الأعمال والمؤثرة في عالم الموضة والجمال روزمين مانجي والتي تتميز بإطلالاتها الراقية فلقد سحرتنا مؤخراً بفستان طويل ضيق من التويد المطرز بخيوط براقة ملونة على شكل مربّعات تجسد تقطيعات التويد. يتميّز الفستان بأكمام نصفية تتدلى بغنج عند الأكتاف، وقد تزينت الحسناء روزمين بمجوهرات من الذهب الخالص من تصميم روبيرتو كوين. وحملت بيدها حقيبة مستطيلة من الجلد بلون الفوشيا. ولتستكمل إطلالتها البراقة الأنثوية ركزت على ظلال عيون داكنة سموكي وأحمر شفاه نيود مع تسريحة ريترو متموجة الخصلات. كما انتعلت صندلاً أسود مفتوحاً عند الإصبع open toe.



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الإطلالة الثانية: روزمين سيدة الإطلالات الـ Mono brand



روزمين سيدة الإطلالات الـ Mono brand



تتقن روزمين مانجي سر الإطلالات المونو براند أي تلك التي تنسقها من دار واحدة، وهي تقوم بالعادة بارتداء زي من ماركة واحدة راقية كإطلالات الكوتور التي تعتمدها أو إذا كانت النتيجة تستحق العناء. ولهذا السبب نراها اختارت إطلالة كاملة من ديور مؤخراً فلقد اختارت تنورة مكسرة مطبعة مع سترة ضيقة وحقيبة وحذاء داكن من ديور.



الإطلالة الثالثة: روزمين وسرّ حبها للأبيض

روزمين وسرّ حبها للأبيض



تهوى روزمين مانجي الإطلالات البيضاء التي تبرز سمرتها الجذابة وتجيد تنسيقها فلقد اختارت لموسم الأعياد فستاناً أبيض من الكريب يتميز بكشاكش ضخمة عند الصدر وبقصة ضيقة تبرز نحول قوامها الذي حددته بحزام رفيع جلدي.. لا تعير روزمين اهتماماً لمدى شهرة الماركة إذا اقتنعت بموهبة المصمم وبدقة التفصيل كما حصل عندما اختارت هذا الزي الأبيض الذي تألقت فيه وهو من تصميم خون هوي khoon hoi التي لا تمتلك أكثر من 200 متابع على حساب انستغرام، وعقصت شعرها على شكل ذيل حصان منخفض low ponytail ليبرز جمال الفستان. وقد تألقت بمجوهرات روبيرتو كوين التي ترتدي روزمين الكثير من تصاميمه.



الإطلالة الرابعة: روزمين وحبها لحذاء النعل الأحمر

روزمين وحبها لحذاء النعل الأحمر



الأحمر مرادف لاسم لوبوتان، هكذا عرفت روزمين مانجي على انستغرامها عن إطلالتها الساحرة في زي بلون الباستيل الزهري المائل الى السومون من فندي وقد انتعلت حذاء شفافاً بنعل أحمر من كريستيان لوبوتان، هذا المصمم الذي تعتبر روزمين من أشد الداعمين له. وكان لوبوتان صمم حذاء "روزمين" في الماضي تيمناً بها، وقد استعان بها المصمم لتنسيق أهم أحداثه في دولة الإمارات العربية المتحدة إيماناً منه بذوقها وبقدرتها على الارتقاء بالماركة الى أبعاد جديدة نظراً لذوقها المرهف وحسها الراقي في عالم الموضة والتصميم.



كيف نسقت روزمين حقيبة فالنتينو؟

حقيبة فالنتينو



أطلت روزمين مرتين مؤخراً بحقيبة من فالنتينو مزخرفة بالمعادن الذهبية وقد نسقتها مع تنورة فضفاضة سوداء مرة ومرة أخرى مع فستان مطبع بنقشات برية من تمبرلي لندن، فحازت على ثناء الدار الإيطالية التي شكرتها على استغرام على حسن تنسيقها للحقيبة.

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