أجمل موديلات ملابس المحجبات الكاجوال لعام ٢٠٢١

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 فبراير 2021 07:47 مساءً - لم تَعُد الفتيات المحجبات يكتفين بتصميمات الأزياء المحتشمة فقط، بل أصبحن يَبْحَثْنَ عن كل ما يُكمل إطلالاتهن المختلفة بأسلوب جذاب وباهر، لذلك جمعنا لكًنَّ تشكيلة مميزة من تنسيقات ملابس الكاجوال بأسلوب مدونات الموضة على مواقع التواصل الاجتماعي، فاختاري منهن أفضل إطلالة لكِ؛ لتتمتعي بمزيد من الأناقة والجمال.



صيحة الكاروهات من سارة الدهيم

صيحة الكاروهات من سارة الدهيم



لجأت البلوجر الكويتية، سارة الدهيم، لصيحة الكاروهات التي تُعد تصميمًا كلاسيكيًّا متجددًا في موضة كل عام، وذلك بارتدائها للبنطال الأسود الضيق مع بلوزة بكاروهات اللونين الأزرق الداكن والأسود، وأكملت مظهرها ببوت أسود وحجاب أبيض لإطلالة عملية يومية.

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أزياء كاجوال لامعة من منة السني

أزياء كاجوال لامعة من منة السني



على الرغم من أن الكثيرات من الفتيات يعتمدن الأزياء اللامعة في المناسبات الضخمة أو الحفلات، فإن مدونة الموضة المصرية، منة السني، كسرت هذه القاعدة؛ بظهورها ببنطال الجينز الأزرق مع بلوزة سوداء ناعمة مكملة بمعطف أسود مكسوٍّ بالترتر الأسود ومزين بطيات قماش الشيفون في الأطراف السفلية، وأكملت السني هذه الإطلالة بإكسسوارات سوداء لمظهر عصري وأنيق.

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إطلالة كاجوال كلاسيكية من نوران خليفة

نوران خليفة باطلالة كلاسيكية



فضلت الفاشن بلوجر المصرية، نوران خليفة، اعتماد الأزياء الكلاسيكية في عام ٢٠٢١ بأسلوب مفعم بالأناقة، لذا أطلت ببنطال واسع من الجينز الأزرق مع بلوزة بيضاء مُكملة بوشاح أسود عصري مصمم بأكمام الكاب العريض وأكملت مظهرها بحجاب الساتان الأسود المطبع بالذهبي مع حذاء بني ضخم، لمظهر حيادي مميز مناسب للمشاوير البسيطة.

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