عبايات خليجية ناعمة من وحي أمل أحمد

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 فبراير 2021 07:47 مساءً - أمل أحمد، ناشطة اجتماعية إماراتية تعتمد على العبايات في مظهرها اليومي بشكل كبير؛ لما توفره من أناقة وحشمة ناعمة ومعبِّرة عن الثقافات الخليجية، لذا نرصد لكُنَّ من حسابها على إنستجرام عدة تصاميم لعبايات أنيقة يمكنكن اعتمادها في مظهركن اليومي.



تصميمات العبايات السوداء من أمل أحمد

عباية مطرزة باللون الاسود



العبايات السوداء هي الخيار الأول لكل امرأة شرقية، لذا تأنقت أمل أحمد بعباية سوداء مصممة بخطوط لامعة طولية على الجانبين، وأكملتها بساعة وأساور فضية لخيار مميز، و ظهرت في الإطلالة الثانية بعباية سوداء مصممة بقماش أبيض في أطراف الأكمام إلى جانب الخطوط الطولية في العباية، وأكملت مظهرها بإكسسوارات لليدين باللونين الذهبي والفضي لمظهر كاجوال، وفي مظهر مناسب للمناسبات، أطلت بعباية سوداء مصممة بقماش مزين بالنقوش السوداء، وطُرِّزَتْ أطراف الأكمام بخطوط فضية لامعة، وفي مظهر مميز ارتدَتْ عباية سوداء بقماش مكسوٍّ بالتطريز الذهبي، وصُممت بأكمام منفوخة، وأكملت مظهرها بإكسسوارات ذهبية لليد مع حجاب وفستان باللون الأسود، ولمظهر يومي اختارت عباية سوداء مطرزة بالزهور البيضاء في المنتصف وفي أطراف الأكمام لأناقة عصرية.

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العبايات الملونة بأسلوب أمل أحمد

عباية فاخرة للمناسبات من أمل أحمد



العبايات الملونة قطعة مميزة للمرأة التي تبحث عن أناقتها لتُعَبِّرَ بها عن ذوقها الخاص في الألوان وتناسقها، ولأن الشابات أكثر اعتمادًا عليها، فسوف نرصد لكُنَّ أبرز تنسيقات أمل أحمد، التي نسقت عباية بنية بتصميم ناعم مع حجاب بدرجة مختلفة من اللون البني، وتألقت بعباية حمراء مصممة بقَصَّة منسدلة مع مجوهرات فضية لليد، وتزينت في الإطلالة الثالثة بعباية زرقاء مصممة بقصة ناعمة مع أزياء كاجوال باللونين الأزرق والأبيض، ولإطلالة فاخرة ارتدَتْ عباية مصممة بقماش أحمر مطبع بالرسوم الصغيرة مع إطلالة يكسوها اللون الأبيض، ولمظهر كاجوال أطلت بعباية بنية مزينة بأزرار بارزة، وأكملتها بحجاب وحذاء بدرجات مختلفة من اللون البني، وفي خيار ناعم ظهرت بعباية رمادية مخططة طوليًّا بالأبيض مع حجاب وحذاء رياضي باللون الأبيض، ولأناقة أنثوية ظهرت بعباية زهرية من قماش الساتان مع فستان أبيض ناعم.

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