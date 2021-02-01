كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 فبراير 2021 07:47 مساءً - ترغب الكثير من السيدات في اعتماد لفات طرح جديدة ذات طابع فريد من العصرية والأناقة، بدون اعتماد الدبابيس التي ترهقهن في تثبيتها والتي تتطلب الكثير من الوقت للفها بالشكل المطلوب، دون وجود ضمان على ثباتها طيلة اليوم أو تغيير شكل اللفة مع الحركة المستمرة، لذا نقدم إليك لفات طرح جديدة بدون دبابيس للمحجبات؛ لتستوحي منها الأفكار لإطلالة عصرية ومميزة.



يمكنك اعتماد لفة التوربان البسيطة والتي لا تحتاج لأي دبوس، لتتمتعي بإطلالة عصرية أنيقة.

لفات طرح جديدة بدون دبابيس للمحجبات





ولإطلالة عصرية أخرى، ثبتي طرفي الطرحة للخلف لتظهر الأقراط المميزة التي تعتمدينها لتزين إطلالتك، وقومي بلف الطرحة لتنسدل على كتفك بشكل ناعم.

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لفة التوربان





يمكنك أيضاً وضع الطرحة على رأسك ولفها حول رقبتك، ثم أدخلي أطرافها داخل الكنزة التي تعتمدينها لإطلالة عصرية ومفعمة بالحيوية.

لفة التوربان





وإذا كنت تفضلين لفة الحجاب المثلثة لإطلالة جذابة، قومي بارتداء "باندانا" قطنية ثم ثبتي الطرحة على رأسك واحرصي على طي مقدمتها على شكل مثلث متناسق، ثم اتركي أطرافها منسدلة على كتفيك من الخلف بشكل ناعم.

ولإطلالة عملية فريدة، يمكنك اعتماد "الباندانا" القطنية لتثبيت الطرحة ثم قومي بلف أطرافها حول رقبتك واعقديها من الخلف عقدة ناعمة الشكل ومحكمة في الوقت ذاته.

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ضعي الطرحة ولفي طرفيها ثم قومي بإخفاء الأطراف أسفل الطرحة





ولإطلالة جذابة وناعمة، يمكنك اعتماد "الباندانا" القطنية ثم وضع الطرحة على رأسك ولف طرفيها حول رقبتك ثم قومي بإخفاء الأطراف أسفل الجزء الأمامي للطرحة، ولن تحتاجي أبداً الدبابيس لتثبيتها.

ثبتي طرفي الطرحة لتظهر الأقراط المميزة لتزين إطلالتك



وحاولي الاتجاه نحو اعتماد أقمشة الجل أو القطن للحجاب قدر الإمكان إذا كنت تريدين تثبيته بدون دبابيس؛ كي تكون أسهل في لفها ولتثبت بشكل فعال مهما تحركتِ طيلة يومك.

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