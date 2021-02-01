صيحات شعر جريئة من جويل مردينيان

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 فبراير 2021 07:47 مساءً - تتميز خبيرة التجميل ومقدمة برنامج تحدي الفاشينيستا Beauty match الذي يُعرض على شاشة أم بي سي، جويل مردينيان، بإطلالاتها المتنوعة التي تحاكي أجدد صيحات الموضة، بما فيها صيحات الشعر بأنواعها المختلفة. وقد رصدنا لك في هذا المقال مجموعة من صيحات الشعر الجريئة التي اعتمدتها جويل مردينيان في أحدث إطلالاتها.



قبعات الشعر

صيحة قبعات الشعر



تعد قبعات الشعر من أبرز صيحات الشعر الرائجة في الوقت الراهن، وهي لا شك تمنح المرأة إطلالة حيوية وجذابة. وبالنسبة الى جويل مردينيان، فهي تعتمدها بأسلوب كلاسيكي أحياناً، وجريء أحياناً أخرى، وقد رأيناها بالقبعة السوداء ذات الحواف الدائرية مع تسريحة الشعر الويفي، وأيضاً بالقبعة الشبابية المخرمة من جانب الواحد باللون الأسود.

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ألوان الشعر الجريئة

موضة الشعر البنفسجي



خلال الإطلالات الأخيرة لجويل مردينيان، ظهرت بعدة ألوان شعر جريئة، من بينها الزهري، البنفسجي، الأشقر الفاتح، إضافة الى الأشقر الرمادي. وقد يكون أنها في أحيان كثيرة، استعانت بالشعر المستعار، إلا أنها لم تتوان عن اعتماد صيحات ألوان الشعر الجريئة. في المقابل، اعتمدت جويل أيضاً بعضاً من ألوان الشعر الهادئة، مثل البني المحمر والبني الفاتح...

موضة الشعر الزهري



الغرة القصيرة

صيحة الغرة القصيرة



ومن بين الصيحات الجمالية التي اعتمدتها جويل مردينيان، الغرة القصيرة التي تغطي كامل الجبين، وهي أيضاً إحدى صيحات شعر 2021، وقد بدا أنها تليق جداً بملامح وجه جويل، حيث منحتها مزيداً من الجمال والأنوثة. وقد ظهرت جويل بالغرة القصيرة المنسدلة على الجبين الى جانب تسريحة الشعر المستقيم المنسدل، وتسريحة الكعكة المنخفضة الأنيقة.

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الشعر الكيرلي

جويل مردينيان بالشعر الكيرلي



الشعر الكيرلي، أو المجعد، باللون البني الكراميل، هو أيضاً من الصيحات الجمالية التي اعتمدتها جويل مردينيان، وقد ظهرت به الى جانب قصة الشعر غير متساوية الأطراف مع الفرق الجانبي، وهي من الصيحات التي بدت أحد أفضل الخيارات لها، حيث منحتها إطلالة شبابية وحيوية.

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تسريحة الضفائر

تسريحة الضفائر



تُعرف جويل مردينيان بأسلوبها المتجدد والتنوع الكبير الذي تعتمده في إطلالاتها، بما فيه تسريحات الشعر، حيث تظهر في كل مرة بتسريحة شعر جديدة مختلفة كلياً عن سابقاتها. وتعد تسريحة الضفائر من الصيحات الجمالية التي اعتمدتها مؤخراً، والتي منحتها مظهراً عصرياً لافتاً.

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