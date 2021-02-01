معاناة «عبد الله» مع النودلز.. كانت هتضيع الكلى وساب شغله بسببها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عاما كاملا من التعب المفاجئ والمستمر عانى خلاله الشاب عبد الله حاتم، البالغ من العمر 16 عامًا، طالب بالصف الثاني بالثانوية الفنية الصناعية، إذ بدأت حالته في التدهور الصحي بعدما أصيب بأرتكاريا شديدة في جسده، ومن ثم ظهور الإحمرار الشديد على جلده، حيث ساءت الحالة المرضية له والتي وصلت في النهاية بتكون نوع من الأملاح الخطيرة داخل الدم والإصابة بجرثومة المعدة.

«النودلز» السبب في تدهور الحالة الصحية للشاب

« شعرية سريعة التحضير هي السبب، اتصدمنا لما عرفنا إنها سبب مرض ابني بالشكل ده، بعد ما الاستشاري اللي بيتابع صحته قالنا كده، لأن ابني كان مدمن النودلز ممكن يأكل 3 أو 4 في اليوم الواحد، بس متخيلناش إنها ممكن تأثر عليه بالشكل ده».. حسب مروة حاتم، والدة الشاب، خلال حديثها لـ«هن».

حالة «عبد الله» بدأت بحساسية وانتهت بمشاكل في الكلى

وتكشف الأم تفاصيل تعب نجلها الشاب، قائلة: «ابني كان بياكل النودلز كتير طول اليوم بيحبها جدا، ممكن ياكلها كده أي وقت، وفي يوم من سنة بالظبط، لاقيناه حصله فوران شديد في جسمه وبقا يهرش بشكل هيستيري، وعرضناه على دكاترة قالوا لنا مصاب بأرتكاريا قولنا عادي ومحطناش في دماغنا، بعدها بشوية لاقينا إحمرار على جسمه، وبدأ بعد فترة يشتكي من وجع شديد في جنابه الاتنين رجليه لدرجة إنه وهو واقف كان يفضل ينط عليها من كتر الوجع، وبعدين جسمه بدأ يصفر ووزنه بقا ينزل جدا».

«عرضناه على استشاري جهاز هضمي وطلب مننا تحاليل فورية، وقالنا إنه عنده زيادة في معدل ضربات القلب، هتأثر على عضلة القلب عنده، واكتشف من التحاليل إن ابني عنده نسبة عالية فوق المتوقع من أملاح معينة في الدم والبول، بسبب أكله للشعرية سريعة التحضير بشكل مستمر، ومنعه تماما من أكلها، وقالنا لازم نلحقه بالعلاج السريع لأنها هتدمر الكلى، ولو كنا استنينا كام يوم كمان كانت الكلى هتضيع، ده غير إننا اكتشفنا إصابته بجرثومة في المعدة».. وفقًا لوالدة الشاب.

الأم: «النودلز» كانت هتضيع حياة ابني وساب شغله

معاناة «عبد الله» من الآلام الشديدة خلال الآونة الاخيرة، تسببت في تركه لعمله، نظرًا لسوء حالته الصحية، «ساب شغله لأنه مبقاش يقدر يقف على رجيله، وبدأنا نمشي على العلاج عشان نلحق الكلى بتاعته، وكله بسبب أكلة ضيعت حياته».