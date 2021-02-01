بفستان ذو بطانة قصيرة.. زينة تعلن عن نجاحها بكلية الحقوق: «فرحانة قوي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة زينة، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مجموعة من الصور خلال خضوعها لجلسة تصوير جديدة.

وخلال الصور، أعلنت «زينة» نجاحها في الانتهاء من الدراسة بكلية الحقوق، حيث وجهت رسالة شكر لشقيقتها «نسرين»: «أولا تقولوا مبروك لأني نجحت الحمد لله في كلية الحقوق، خلصت ثانوية عامة ودخلت كلية تجارة جامعة عين شمس، وأختي أقنعتني أدرس حقوق، وكنت متضايقة إني أخدت الخطوة دي لأني طبعا ماعنديش وقت وكانت مسؤولية كبيرة، بس دلوقتي فرحانة قوي الحمد لله».

وتابعت: «بشكر أختي على تحملها ليا ووقفتها جنبي كالعادة، بجد أنا من غيرك ولا حاجة».

وأطلت «زينة» خلال جلسة التصوير، بفستان أسود كات طويل وشفاف، وذو بطانة قصيرة كشفت عن ساقيها، واعتمدت تسريحة الشعر القصيرة، مع وضع ماكياج تناسب مع إطلالتها.

زينة تبدأ معركة قضائية جديدة مع أحمد عز

وفي منتصف الشهر الماضي، طالبت الفنانة زينة زيادة مبلغ النفقة الخاصة بطفليها من الفنان أحمد عز، حيث حاول المحامي معتز الدكر زيادة مبلغ النفقة ليصل إلى 50 ألف جنيه شهريًا، بجانب 43 ألف جنيه إسترليني مصروفات دراسية للطفلين «عز الدين وزين الدين»، وبذلك تعد هذه النفقة من أغلى النفقات التي يتم صرفها شهريًا لسيدة منفصلة.

وكشف «الدكر» خلال تصريحات سابقة لـ«هن»، تفاصيل العمل على زيادة النفقة سنويا، لافتًا إلى أنه مع كل عام تزيد فيه مصروفات الأطفال واحتياجاتهم، وبالتالي فإن طالب الزيادة أمر طبيعي، مؤكدًا أن المدعي عليه الفنان أحمد عز، مجبرًا على دفع نفقة طفليه، وإلا سيعرض نفسه للحبس: «لما بتيجي سيرة السجن بيدفع».

وقد تم تحديد المبلغ المالي عقب تقديم مفردات دخل الأب عن مجمل أعماله الفنية، وأجر كل عمل فني قام ببطولته في كل عام.