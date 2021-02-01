شككوا في نسب أبنائها وزعموا وفاتها.. مواقف مثيرة في حياة نادية العراقية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ارتبطت الشائعات باسم الفنانة نادية العراقية، التي تصدرت «تريند» مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة، بداية من التشكيك بنسب أبنائها حتى شائعة وفاتها التي انتشرت منذ الأمس.

ولم تقف الفنانة مكتوفة الأيدي أمام الشائعات التي تطلق عليها، حيث أنها تخرج في كل مرة للرد على مروجي تلك الشائعات.

ويرصد «هُن» في التقرير التالي، كيف تعاملت الفنانة نادية العراقية مع الشائعات وأبرز المحطات المأساوية التي تعرضت لها.

وفاة نادية العراقية

تداولت الأنباء حول وفاة الفنانة نادية العراقية، منذ الأمس، لكنه الأمر الذي نفته خلال حديثها لـ«الوطن»، مؤكدة أنها بصحة جيدة ولم تدرك مصدر هذه الشائعات: «كنت نايمة معرفش حاجة عن الأخبار دين، اتفضحتي يا نادية».

كما خرج ابنها أدهم، لينفي هذه الشائعات، إذ نشر صورة تجمعه بوالدته عبر حسابه الشخصي بموقع «فيس بوك»، مستشهدًا بآية قرآنية للتعليق عليها: «بسم الله الرحمن الرحيم، يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ».

وأضاف «أدهم» في تعليقه: «الحمد لله أنا أمي بخير، شكرًا لكل حد اهتم وكلمني، فوق راسي، طبعًا الللي قال الخبر ده وساعد في نشره أقرأ الآيه كويس، ربنا يهديك».

شككوا في نسب أبنائها

كانت أبرز المحطات المثيرة في حياة الفنانة نادية العراقية، هو التشكيك في نسب أبنائها، الذي تكرر أكثر من مرة، ففي وقت سابق، نشرت صورة لأبنائها انهالت عليها التعليقات المسيئة والسلبية من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

مما دفع «نادية» للرد عبر حسابها على «فيس بوك»، إذ نشرت صورًا لأبنائها ووالدهم معلقة: «أيوة دول ولادي ووالدهم.. رجعتوا تنشروا صورهم وأقذر تعليقات.. بأي حق تشككو في النسب يا كلاب.. بأي حق تقولو الفلوس بتحلي.. إنتو شفتم عايشة إزاي.. الحسد والقر قعدوني من الشغل. مشفناش فرحة.. والأمراض دخلت بيتي.. بطلوا قر أنا أهلي في بغداد ملوك جمال.. يعني لو عيالي بعد الشر ماتوا واتحرق قلبي ده يريحكم».

كما تحدثت حينها، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج «حضرة المواطن»، الذي يعرض عبر شاشة «الحدث اليوم»: «أنا قاعدة في حالي مع أسرتي بسبب كورونا، ولما بفتح الفيس بوك بيتحرق دمي، هم مش بيقولوا إن ولادي حلوين، بيقولوا إني أكيد جايباهم من واحد أجنبي».

حاسة بـ حورية فرغلي لأني زيها

وفي الوقت الذي تحدثت فيه الفنانة حورية فرغلي، عن الوحدة التي تشعر بها وابتعاد الجميع عنها، تأثرت الفنانة نادية العراقية بحديثها، وكتبت رسالة مؤثرة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «بكيت بجد وأنا بسمع محادثة حورية فرغلي عن جحود البشر تغير الناس لمجرد أنها تعرضت لحادث وشكلها اتغير شوية، ده الواحد عريان عايش وسط ملايين وكأنه في جزيرة لوحده، شيء بشع على مستوي الوسط الفني حتى العلاقات الإنسانية شللية».

وأضافت: «محدش بيسأل إلا لو فيه مصلحة، أنا حاسة بيها لأني زيها، لولا حب الناس والعيلة كنت انتحرت قهرا، ربنا معاكي حورية وبيتي مفتوح ليكي وقلبي، بحبك».