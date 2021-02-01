كورونا اليوم: أداة جديدة تحجم الفيروس.. وهكذا تحدد أعراض الإصابة بالسلالة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ حوالي أكثر من عام على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

هكذا تحدد أعراض إصابتك بالسلالة الجديدة

كيف تحدد ما إذا كانت أعراضك من سلالة كوفيد الأصلية أم الجديدة؟.. وفقا لموقع " timesofindia"، في الوقت الحالي، الطريقة الوحيدة لتشخيص السلالة الجديدة هي التسلسل الجيني للعينة.

ومع ذلك، بينما لا يزال التسلسل قيد البحث، لاحظ الخبراء وجود اتجاه شائع في الأعراض التي تأتي مع السلالة الجديدة، وتلك التي تجعلها مختلفة عن سابقتها، إن الأعراض الأكثر شيوعًا عند الأشخاص المصابين بسلالة COVID الجديدة (البديل البريطاني) هي الحمى والتهاب الحلق وآلام العضلات والسعال والتعب، آلام العضلات، والصداع، والإرهاق - والتي يمكن أن تكون أيضًا علامات على التهاب مزمن، وطول فترة طويلة من العلامات المتكررة لطفرة فيروس كورونا الجديد، تذكر، يمكن الشعور بالعلامات والأعراض الأخرى أيضًا.

5 طرق لزيادة الخصوبة ومحاربة مضاعفات كوفيد

على الرغم من وجود العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على الأداء السلس للجهاز التناسلي والتي تسبب العقم، إلا أن عدوى كوفيد-19 قد أضيفت إلى القائمة، ووجدت دراسة جديدة أن فيروس كورونا أيضًا يمكن أن يؤثر على عدد الحيوانات المنوية ويؤدي إلى العقم عند الرجال وفقا لـ"timesofindia".

هناك خمس نصائح لزيادة الخصوبة وعدد الحيوانات المنوية، مثل ممارسة الرياضة و التخلص من التوتر و تناول نظام غذائي متوازن و تناول نبات الأشواجاندا و تحسين أسلوب حياتك

أداة جديدة يمكن أن تساعد في الحد من انتشار كوفيد-19

هناك طريقة أخرى قد تثبت فعاليتها في إدارة انتشار الفيروس، ما هي؟ أداة، نعم، لقد صمم العلماء أداة جديدة تعرض جزيئات فيروس كوفيد-19 لأفران الميكروويف بطريقة خاضعة للرقابة، وهو تقدم قد يؤدي إلى تطوير طرق جديدة للحد من انتشار الفيروس التاجي، وفقا لموقع " thehealthsite".

في البحث الذي نُشر في مجلة Physics of Fluids ، طور العلماء أدوات تجريبية قادرة على تقديم الموجات الكهرومغناطيسية إلى خليط رذاذ يحتوي على فيروسات، ووفقًا لمؤلفي الدراسة، يوفر الجهاز القدرة على تغيير قوة وطاقة وتكرار التعرض الكهرومغناطيسي، ومع ذلك، مع مزيد من البحث ، يأمل العلماء في توصيف أفضل لمستويات طاقة الميكروويف اللازمة لتعطيل الجزيئات الفيروسية المتطايرة وتقليل قدرتها على انتشار العدوى، يمكن أن يساعد هذا في تحديد آليات تعطيل الفيروسات الأخرى المختلفة.

موعد تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا في مصر

كشفت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، عن موعد تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كوفيد-19.

وقالت هالة زايد في تصريحات لبرنامج الحكاية المذاع عبر فضائية "إم بي سي"، أن لقاحات «سبوتنيك V"، و"سينوفارم" و"جونسون أند جونسون" في مرحلة التسجيل بهيئة الدواء، معلنة بدء تلقيح كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ضد كورونا، منتصف شهر فبراير الجاري.