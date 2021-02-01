فيروس كورونا: أداة جديدة قد تساعد في الحد من انتشار كوفيد-19

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

مر أكثر من عام الآن منذ أن تم الإبلاغ عن تفشي فيروس كورونا لأول مرة، سيطر الفيروس القاتل على العالم بالكامل، وبعد أشهر من البحث، يتم الآن إعطاء اللقاحات بين الناس، ولكن، هناك طريقة أخرى قد تثبت فعاليتها في إدارة انتشار الفيروس.

ما هي؟ أداة، نعم، لقد صمم العلماء أداة جديدة تعرض جزيئات فيروس كوفيد-19 لأفران الميكروويف بطريقة خاضعة للرقابة، وهو تقدم قد يؤدي إلى تطوير طرق جديدة للحد من انتشار الفيروس التاجي، وفقا لموقع "thehealthsite".

هكذا ينتشر الفيروس من شخص إلى آخر

على مدار جائحة كوفيد-19، وجدت الدراسات أن الفيروس التاجي الجديد SARS-CoV-2 ينتشر عبر الهباء الجوي الذي يمكن أن يتولد وينتشر من خلال التنفس أو السعال أو العطس أو التحدث من قبل الأفراد المصابين.

في حين أن الدراسات السابقة قد استكشفت استخدام الطاقة الكهرومغناطيسية لإبطال مفعول الفيروسات في السوائل السائبة، قال الباحثون، بما في ذلك أولئك من مختبر أبحاث القوات الجوية في الولايات المتحدة، إنه تم بذل القليل من العمل لفهم دور الموجات الدقيقة في تعطيل مسببات الأمراض الفيروسية في الهباء الجوي. .

يمكن لهذه الأداة تطهير فيروس كورونا في الهباء الجوي

في البحث الذي نُشر في مجلة Physics of Fluids ، طور العلماء أدوات تجريبية قادرة على تقديم الموجات الكهرومغناطيسية إلى خليط رذاذ يحتوي على فيروسات.

ووفقًا لمؤلفي الدراسة، يوفر الجهاز القدرة على تغيير قوة وطاقة وتكرار التعرض الكهرومغناطيسي، ومع ذلك، مع مزيد من البحث ، يأمل العلماء في توصيف أفضل لمستويات طاقة الميكروويف اللازمة لتعطيل الجزيئات الفيروسية المتطايرة وتقليل قدرتها على انتشار العدوى، يمكن أن يساعد هذا في تحديد آليات تعطيل الفيروسات الأخرى المختلفة.

ويعتقد العلماء أن التصميم التجريبي الجديد يمكن أن يوفر وسيلة لتحديد مجموعة واسعة من آليات تعطيل فيروس كورونا، ووفقًا لهم، تم تصميم الأنظمة لمنع إطلاق الموجات الدقيقة في بيئة العمل نظرًا لأن الإشعاع عند المستويات العالية يمكن أن يتداخل مع معدات التشخيص والإلكترونيات الأخرى.

كيف سيتم ذلك؟

إنهم يخططون لتعريض بديل كوفيد-19 - الفيروس التاجي البقري- إلى الموجات الدقيقة بترددات تتراوح من 2.8 جيجا هرتز إلى 7.5 جيجا هرتز، بالمقارنة، تعمل أفران الميكروويف التجارية عند حوالي 2.45 جيجا هرتز.

وأوضح براد هوف، وهو مؤلف مشارك في الدراسة من مختبر أبحاث القوات الجوية، أن الفيروس التاجي البقري مشابه في الحجم والتكوين لـ كوفيد-19 البشري، ولكنه آمن للبشر.

وأضاف: "إذا ثبتت فعاليته، فإن استخدام الموجات الدقيقة قد يتيح إمكانية إزالة التلوث السريع التي لا تعالجها الأشعة فوق البنفسجية أو التنظيف الكيميائي للمناطق شديدة الازدحام، بينما يحتمل أن تعمل بمستويات متوافقة بأمان مع شغل الإنسان".