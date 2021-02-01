أخطاء نرتكبها في زمن كورونا.. تجنب الوجبات السريعة واحذر هذه العادة بعد التعافي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

تصميم_ مايكل عادل

تشكل السلوكيات الخاطئة وتجاهل الإجراءات الاحترازية أحد أهم أسباب زيادة وتيرة إصابات فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، ومع دخول الشتاء والتحذيرات من موجة ثانية للوباء في مصر، هناك بعض الأخطاء التي قد نقع بها وتزيد من مخاطر الإصابة دون أن ندري.

ويرصد الخليج 365 سلسلة الأخطاء البسيطة والأمور الاعتيادية التي نقوم بها، وترفع معدل خطر الإصابة بفيروس كورونا.

عدم ارتداء الكمامة بعد التعافي من الفيروس

عادة خطيرة قد يغفل عنها الكثيرون رغم خطورتها في زمن كورونا.

لماذا يشكل خطرا؟

عدم ارتداء الكمامة بعد التعافي من المرض، قد يتسبب في إصابتك مجددا بالفيروس القاتل.

كيف نحمي أنفسنا؟

الالتزام تماما بارتداء الكمامة بعد التعافي، وتطبيق التباعد الاجتماعي.

تناول الوجبات السريعة والأطعمة التي تحتوي على المواد الحافظة.

يقبل العديد منا على تناول هذه الأطعمة رغم خطورتها في زمن كورونا.

لماذا يشكل خطرا؟

تناول الوجبات السريعة والأطعمة التي تحتوي على المواد الحافظة يضعف جهاز المناعة ويجعلنا عرضة للإصابة بالفيروسات.

كيف نحمي أنفسنا؟

علينا البعد عن المواد الحافظة والوجبات السريعة.

تناول السلطات والفاكهة.

تجنب ممارسة النشاط البدني يوميا

عادة لا ينتبه إليها الكثيرون رغم أهميتها في زمن كورونا.

لماذا يشكل خطرا؟

تجنب ممارسة النشاط البدني يوميا، قد يتسبب في ضعف مناعتك التي تقاوم الفيروسات.

كيف نحمي أنفسنا؟

ممارسة النشاط البدني يوميا لمدة 30 دقيقة في معظم الأيام.