مؤلف أغنية «هتجوز لبنانية» يكشف سر علاقة منار وشعبان عبد الرحيم: فكرة شيطانية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قبل أيام أثارت الفنانة اللبنانية منار حمزة، حالة من الجدل حين خرجت في مقطع فيديو بثته عبر حسابها على «فيسبوك»، طلبت من خلاله ما تزعم بأنه حقها في تركة الفنان الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم.

حديث «منار» أثار الكثير من الجدل، لينفيه نجل الراحل شعبان عبد الرحيم، «عصام»، مؤكدا أنه لا يعرف حقيقة هذه الأحاديث المتداولة، إذ قال خلال إحدى تصريحاته الإعلامية: «منعرفش حاجة عن الكلام ده».

ديه حركات عشان تتشهر

وعلق الشاعر إسلام خليل، الصديق المقرب للفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، والذي عمل على تأليف معظم أغانيه، على ادعاءات الفنانة اللبنانية منار، ومطالبتها بنصيبها من ميراث الفنان الراحل.

وفي بداية حديثه لـ«هن»، قال «إسلام»: «منار مش مطربة، ولا ليها علاقة بالفن، ديه واحدة عاوزة تتشهر، بتيجي تتصور مع الفنانين الكبار عشان عاوزة شهرة من وراهم».

زارت عم شعبان من 12 سنة عشان تتصور

تحدث الشاعر إسلام خليل، عن حقيقة معرفة الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم، بالفنانة اللبنانية، قائلًا: «هي اتعرفت على عم شعبان من حوالي 12 سنة، كنا قعدين في الاستديو بتاعه اللي بنسجل فيه الأغاني، وهي جت عشان تتصور معاه، زي ما بتعمل مع أي فنان، وكان معها واحد غالبًا كان مدير أعمالها».

يضيف «إسلام»: «المعرفة كلها وقتها كانت إزيك وعاملة إيه، كلمتين وخلاص.. زي أي واحدة من المعجبين، وساعتها عم شعبان قال ما تكتب كلمتين نغنيهم سوا، وكتبت هتجوز لبنانية، وهي قالت في الأغنية بحب مصر عشان فيها شعبان.. وخلاص».

ويكمل الشاعر إسلام خليل، أنه عقب ذلك فوجئ بانتشار الصور التي تجمعهما عبر «فيسبوك»، موضحا: «هي عملت كده عشان تتشهر وخلاص»، مشيرا إلى أن هذا أيضًا السبب الذي جعلها تزعم بوجود لها نصيب من ميراث الراحل شعبان عبد الرحيم: «فكرة شيطانية وحد زقها علينا، عشان تعمل حركة وتتشهر زيادة وبس».

أنتم أخواتي يا عصام

وكانت الفنانة منار، قد قالت في الفيديو: «الحديث عن موضوع الفيلا والورث الخاص بها، هو موضوع خاص وشخصي، لكن بقول لعصام وإخواته أنتم أولاد شعبان عبد الرحيم، قول الله يرحمك يا شعبان، أنتم إخواتي، وخلي موضوع الورث والفيلا نتركه بالقانون والمحامي، أنتم إخواتي مش هاخد حاجة غصب عنكم، ويا عصام خليك صريح واحكي معايا».