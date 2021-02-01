كورونا قد يسبب تلف الحيوانات المنوية.. إليك 5 طرق لزيادة الخصوبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

على الرغم من وجود العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على الأداء السلس للجهاز التناسلي والتي تسبب العقم، إلا أن عدوى فيروس كورونا كوفيد-19 قد أضيفت إلى القائمة.

في الذكور، تشمل بعض العوامل الشائعة التي تؤثر على الخصوبة ضعف الانتصاب، ومستويات هرمون التستوستيرون، وحركة الحيوانات المنوية، وعددها، والرغبة الجنسية.

لكن وجدت دراسة جديدة أن فيروس كورونا أيضًا يمكن أن يؤثر على عدد الحيوانات المنوية ويؤدي إلى العقم عند الرجال وفقا لـ"timesofindia".

وفقًا لبحث نُشر في مجلة Reproduction ، فقد وجد أن فيروس كورونا يمكن أن يتسبب في زيادة موت خلايا الحيوانات المنوية والالتهابات والإجهاد التأكسدي.

وفقًا للخبراء، تميل هذه التأثيرات إلى التحسن بمرور الوقت ولكنها تظل أعلى بشكل غير طبيعي في مرضى كورونا، ويقال أيضًا إن شدة المرض عامل مهم يساهم في تغيير صحة الحيوانات المنوية.

النتائج

بالنسبة للدراسة، تمت مقارنة بيانات 84 رجلاً مصابًا بـ كورونا في فترة 10 أيام لمدة 60 يومًا ببيانات 105 رجال أصحاء.

أظهرت خلايا الحيوانات المنوية للرجال المصابين بـ كوفيد -19 زيادة كبيرة في علامات الالتهاب والإجهاد التأكسدي، وهو خلل كيميائي يمكن أن يضر بالحمض النووي والبروتينات في الجسم.

دراسات سابقة

أظهرت بعض الدراسات السابقة أن عدوى COVID 19 يمكن أن تصيب الأعضاء التناسلية الذكرية، وتضعف نمو خلايا الحيوانات المنوية وتعطل الهرمونات التناسلية، ووجد أن نفس المستقبلات التي يستخدمها الفيروس للوصول إلى أنسجة الرئة وجدت أيضًا في الخصيتين.

النتائج

وقال الباحثون إن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لاستخلاص بعض الاستنتاجات الثابتة والسريعة، يقول الخبراء إن الجهاز التناسلي الذكري يجب اعتباره طريقًا معرضًا للإصابة بعدوى COVID 19، وبالتالي يجب إعلانه كعضو شديد الخطورة من قبل منظمة الصحة العالمية، لا يوجد دليل حتى الآن على أن كوفيد يمكن أن يسبب ضررًا طويل الأمد للقدرة الإنجابية للذكور.

وفيما يلي خمس نصائح لزيادة الخصوبة وعدد الحيوانات المنوية:

ممارسه الرياضة

وفقًا للدراسات، يُظهر الرجال النشطون بدنيًا معايير أفضل للسائل المنوي وقيم هرمونية أفضل من الرجال الذين لا يمارسون الرياضة، يمكن أن يكون لعدم النشاط البدني تأثير سلبي على خصوبة الرجال فيما يتعلق بنوعية الحيوانات المنوية لديهم، يمكن أن تساعد التمارين المنتظمة في زيادة مستوى هرمون التستوستيرون لدى الرجال.

تخلص من التوتر

يمكن أن تؤثر الصحة العقلية السيئة على الصحة الجنسية للرجال، يمكن أن يؤدي الإجهاد المفرط لفترة طويلة من الوقت إلى الإضرار بمستويات هرمون التستوستيرون، مما يضر بخصوبة الرجال، افعل الأشياء التي تساعدك على التخلص من التوتر وتجعلك تشعر بالسعادة والاسترخاء.

تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا

يمكن أن يساعد النظام الغذائي الصحي في الحفاظ على صحة الحيوانات المنوية، تناول الأطعمة الغنية بفيتاميني C وD والزنك لزيادة عدد الحيوانات المنوية

تناول نبات الأشواجاندا

وجدت الدراسات أن نبات الأشواجاندا يمكن أن يساعد في زيادة عدد الحيوانات المنوية ومستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال، وبالتالي زيادة الخصوبة.

تحسين أسلوب حياتك

قلة النوم والتدخين يمكن أن يلحق الضرر بمستويات هرمون التستوستيرون، احصل على قسط كافٍ من النوم وقل لا للتدخين لزيادة الخصوبة.