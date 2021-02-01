كيف تحدد ما إذا كانت أعراض الإصابة من سلالة كورونا الأصلية أم الجديدة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

إن إدراك العلامات والأعراض المبكرة لفيروس كورونا الجديد هي إحدى طرق القضاء على العدوى في بدايتها، ومع وجود طفرات جديدة لـ كوفيد 19، يصبح الوعي أكثر أهمية، نظرًا لارتفاع الحالات المتعلقة بطفرة الفيروس التاجي الجديد بطريقة مقلقة في جميع أنحاء العالم، يشعر الخبراء أنه حتى أصغر الأخطاء والجهل سيكلفنا الكثير.

ولكن كيف تحدد ما إذا كانت أعراضك من سلالة كوفيد الأصلية أم الجديدة؟.. هذا ما نستعرضه وفقا لموقع " timesofindia".

كيف أن سلالة فيروس كورونا الجديد خطيرة جدا؟

ليس فقط سلالة المملكة المتحدة الجديدة، وهي واحدة من أسرع سلالات العدوى الأكثر سرعة، بل يقال أيضًا إن لديها معدل وفيات أعلى من أي وقت مضى بين الشباب، بصرف النظر عن الفئات المعرضة للخطر، أصبحوا الآن في خطر كبير، وهم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

كيف يتم تشخيص سلالة كوفيد الجديدة؟

قيل لأول مرة إنها نشأت في سبتمبر تقريبًا، بحلول ديسمبر، كان من المفترض أن ما يقرب من ربع الحالات في لندن مرتبطة بطفرة جديدة للفيروس.

في الوقت الحالي، الطريقة الوحيدة لتشخيص السلالة الجديدة هي التسلسل الجيني للعينة.

ومع ذلك، بينما لا يزال التسلسل قيد البحث، لاحظ الخبراء وجود اتجاه شائع في الأعراض التي تأتي مع السلالة الجديدة، وتلك التي تجعلها مختلفة عن سابقتها.

لاحظ الأطباء في جميع أنحاء المملكة المتحدة انحرافات طفيفة في ظهور الأعراض، أو أعراض معينة تختلف بين سلالتي الفيروس.

نخبرك ببعض الطرق التي يمكن أن تساعدك على التمييز بين سلالة كوفيد الأصلية والسلالة الأكثر فتكًا "متغير B.1.1.7".

الأعراض الشائعة مع سلالة الفيروس التاجي الأصلية

يمكن لعدوى فيروس كورونا المستجد ، التي تنتشر عن طريق فيروس SARS-COV-2 ، أن تطلق العنان لمجموعة من الأعراض، كلما عرفنا المزيد عن المرض، وجدنا المزيد من الأعراض المحتملة المتعلقة به.

يمكن أن يعاني الشخص المصاب بـ COVID-19 المصنف على نطاق واسع على أنه فيروس تنفسي، من أعراض مثل السعال المستمر والمستمر (الجاف) وحمى منخفضة أو عالية الدرجة وفقدان حاسة الشم والتذوق، هذه ثلاثة أعراض شائعة.

يمكن أيضًا أن تكون نسبة كبيرة من الأشخاص بدون أعراض، أي ليس لديهم أعراض على الإطلاق، بصرف النظر عن ذلك ، قد يسبب COVID-19 أيضًا أعراضًا مثل الإسهال والصداع وآلام العضلات والتعب والغثيان وضباب الدماغ والضعف وما إلى ذلك، يمكن أن تختلف الأعراض أيضًا، بناءً على شدة العدوى.

كيف تختلف عن السلالة الجديدة؟

إن الأعراض الأكثر شيوعًا عند الأشخاص المصابين بسلالة COVID الجديدة (سلالة بريطانيا) هي الحمى والتهاب الحلق وآلام العضلات والسعال والتعب.

آلام العضلات، والصداع، والإرهاق، يمكن أن تكون أيضًا علامات على التهاب مزمن، وطول فترة طويلة من العلامات المتكررة لطفرة فيروس كورونا الجديد، تذكر، يمكن الشعور بالعلامات والأعراض الأخرى أيضًا.

هناك أيضًا أدلة متزايدة تشير إلى أن السلالة المعدية الأعلى قد لا تصيب عددًا أكبر من الأشخاص فحسب، بل تكون أيضًا في مرحلة ما قبل الأعراض / بدون أعراض، والتي يُقال إنها الوقت الذي يكون فيه الشخص أكثر عرضة لنشر كوفيد.

هل هناك أي أعراض يتم الإبلاغ عنها بشكل أقل؟

مع استمرار البحث، سيتعين علينا الانتظار لاكتشاف ما الذي تنطوي عليه طفرة فيروس كورونا الجديد بالضبط.

ومع ذلك، يشهد الأطباء أن الكثير من الأشخاص المصابين بالسلالة الجديدة لا يبلغون عن فقدان حاسة الشم والذوق، وإلا فإن ذلك يعد علامة نموذجية في 60٪ من حالات كوفيد كأعراضهم الأولية.

يشعر الكثير أيضًا أن الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالسلالة الجديدة هم أقل عرضة للإبلاغ عن درجات حرارة عالية للغاية، وهو ما يمكن أن يحدث بشكل شائع.

بصرف النظر عن ذلك، لم يتم الإبلاغ عن أي اختلاف في شدة الأعراض مثل ضيق التنفس وآلام الجهاز الهضمي والغثيان حتى الآن.

ماذا عن السلالات الأخرى؟

السلالة البريطانية، من بين جميع الطفرات الكامنة حولنا الآن، هي الأكثر شرا، لا يزال البحث جاريًا لمعرفة ما إذا كانت المتغيرات الأخرى المعروفة، بما في ذلك سلالة جنوب إفريقيا، والبرازيلية، تظهر أيضًا أعراضًا مختلفة أم لا، ومع ذلك، نظرًا لأن هذه المتغيرات قابلة للانتقال ومعدية تمامًا مثل تلك الموجودة في المملكة المتحدة، يعتقد الكثيرون أن العلامات والأعراض لن تكون مختلفة كثيرًا.

متى يجب أن تطلب المساعدة؟

تتطلب أي سلالة من الفيروس عناية فائقة واتخاذ تدابير على الفور، إذا كنت تعاني من سعال مستمر أو التهاب في الحلق أو حمى أو ألم عضلي أو إجهاد غير عادي، ففكر في إجراء اختبار COVID على الفور، اعزل نفسك واطلب المشورة الطبية المناسبة واتبع جميع الإجراءات المطلوبة مسبقًا.

إذا ظهرت عليك علامات عدوى شديدة، مثل ضيق التنفس الحاد، أو ألم في الصدر، أو ألم في القلب، أو هذيان أو حمى شديدة، فقد تكون علامة على أنك بحاجة إلى دخول المستشفى.