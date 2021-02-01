أبرز صيحات ماغي بو غصن الجمالية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 فبراير 2021 02:29 مساءً - تتمتّع الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن بجمال هادئ ولافت في الوقت نفسه، لذا استطاعت أن تلفت الأنظار إليها بشكل كبير في العالم العربي، وهي من النجمات اللواتي يُدركن تمامًا كيف يُبرزن جمالهن بأسلوب ناعم في الصيحات الجمالية المختلفة، لذا جمعنا لمُحِبَّاتها اليوم أبرز إطلالاتها الجمالية؛ ليتسوحين منها أفكارًا باهرة لمظهرهن.



الروج الأحمر بأسلوب ماغي بو غصن

الروج الأحمر



يناسب الروج الأحمر الجريء المواسم والأوقات كلها، ويُعَدُّ خيارًا أنثويًّا وجريئًا في الوقت ذاته، لذا اعتمدته ماغي بو غصن في عدة إطلالات؛ حيث اختارت في إطلالة شتوية الروج الأحمر بدرجة لامعة مع مكياج برونزي للعينين مزين بلمعة ذهبية لافتة، واستخدمت الرموش الطويلة مع البلاشر البرونزي ليحدِّد ملامحها بشكل مميز، وسرحت شعرها بأسلوب الويفي المنسدل على الكتفين لمظهر أنثوي باهر، وفي إطلالة كلاسيكية اعتمدت قلم الروج بدرجة الأحمر المخملي مع مكياج العيون السموكي بدرجات اللون البني، واستخدمت الرموش الاصطناعية الطويلة والكثيفة؛ لتمنحَ عينيها مساحة واسعة، ولمظهر مثالي لجأت لتسريحة الكعكة المنخفضة للشعر، وزينتها بإكسسوار أسود مزين بفصوص مختلفة.

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ماغي بو غصن بالمكياج البرونزي

ماغي بو غصن بالمكياج البرونزي



يلائم المكياج البرونزي ذوات البشرة البيضاء والسمراء على حد سواء، حيث يمنح المرأة إطلالة فخمة وجذابة، لذا ظهرت ماغي بو غصن بمكياج العينين السموكي بدرجات اللون البني مع البلاشر البني وطلاء الشفاه اللامع، وسرحت شعرها بأسلوب مموج ومرفوع بخصلات الشعر المنسدلة على الجانبين للمسة أنثوية، وفي إطلالة أخرى أكثر نعومة استخدمت مكياج العينين البني، وقد رسمتْه بالكحل الأسود بأسلوب مميز مع البلاشر وقلم الروج بدرجات الزهري الناعمة، وسرحت شعرها بأسلوب مرفوع ومسحوب للخلف.

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تسريحة الشعر القصير بأسلوب الويفي للمناسبات

تسريحة الشعر القصير بأسلوب الويفي للمناسبات



تتميز ماغي بوغصن بشعرها البني الحيوي واللامع، لذا سرحته في إحدى المناسبات بأسلوب الويفي القصير مع مكياج العيون القوي الذي ساعدها في جعل عينيها الصغيرتين تبدوان أكبر حجمًا وأكثر اتساعًا، وذلك باستخدام درجات اللون البني اللامعة مع الكحل الأخضر الداخلي، وأكملت جمالها باستخدام الرموش الكثيفة والطويلة مع البلاشر وقلم الروج بدرجة الزهري الناعمة.

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