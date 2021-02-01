كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 فبراير 2021 02:29 مساءً - لا بد أن تعكس ألوان المناكير التي تستخدمها الفتاة الطاقة الفائقة والحيوية والنشاط، التي تتمتع بها. وهناك الكثير من موديلات الأظافر التي تجمع بين الرسومات المرحة والجذابة وألوان طلاء الأظافر المشرقة، التي تشكل في ما بينها مزيجاً رائعاً يزين الأظافر بأفضل طريقة.

وفي هذا المقال، نرصد لك مجموعة موديلات مناكير رومانسية للفتيات العربيات، فهل ستعجبك؟



الأظافر المنقطة

الأظافر المنقطة



بإمكانك الحصول على أظافر ناعمة ومميزة بلمسة رومانسية جذابة في الوقت نفسه، من خلال اعتماد أحد موديلات الأظافر المنقطة. اختاري المناكير الأبيض كقاعدة أساسية لأظافرك، وباستخدام طلاء الأظافر الأحمر ارسمي نقطة حمراء كبيرة على قاعدة الأظافر.

تابعي المزيد : طريقة صنع صمغ أظافر في المنزل



المناكير الأحمر الساطع

مناكير أحمر مشرق



المناكير الأحمر بدرجاته المختلفة مناسب لجميع ألوان البشرة، وبالإمكان اعتماده في كافة الأوقات والمواسم، وهو مناسب جداً للفتيات من مختلف الأعمار. لكن احرصي على اختيار درجة الأحمر الفاتح، لأنه مشرق وجريء وممتع، ويجعل أظافرك في غاية الأناقة والجمال.

تابعي المزيد: خطوات تطبيق المناكير الفرنسي في المنزل



أظافر قوس القزح

أظافر قوس القزح



إن تزيين الأظافر بألوان المناكير التي تمثل قوس القزح، هو أسرع طريقة لجعلك سعيدة وأكثر نشاطاً وحيويةً. وبإمكانك أن تحصلي على أظافر قوس القزح بسهولة في المنزل، من خلال تطبيق لون مناكير مختلف على كل ظفر لإنشاء مظهر قوس القزح، مثل الأزرق والبنفسجي والأخضر والزهري والبرتقالي...

تابعي المزيد : ألوان طلاء أظافر مخملية رائجة جداً



الغليتر الفضي

الغليتر الفضي



الغليتر هو أحد صيحات الجمال المغرية لأي فتات، وهو يلائم السهرات والحفلات والمناسبات، كما أنه من أبرز اتجاهات الأظافر حالياً. ولاعتماده، ضعي في البداية طبقة من المناكير الشفاف اللامع، من ثم طبقي المناكير الغليتر باللون الفضي بشكل تجريدي مميز على أنحاء مختلفة من الأظافر.

تابعي المزيد : طريقة وضع المناكير للأظافر القصيرة



الأظافر ثلاثية الأبعاد

الأظافر ثلاثية الأبعاد



ومن بين موديلات الأظافر الجذابة التي تناسب الفتات العربية التي تطمح دائماً الى كل ما هو عصري ومميز، أظافر الهولوغرافيك، أو الأظافر ثلاثية الأبعاد، التي تعتمد على المناكير الزهري اللامع والمموج.

تابعي المزيد : أسباب الخطوط الطولية على الأظافر



المناكير الميتاليك باللون الذهبي

المناكير الميتاليك الذهبي



اجعلي المناكير الميتاليك رفيقك الدائم خلال الأيام المقبلة، خصوصاً باللون الذهبي، أولاً لأنه مناسب جداً لسنك، وثانياً كونه يضيء يديك ويوفر لأظافرك مظهراً احتفالياً لافتاً. وهو يعد خياراً رائعاً لكافة الأوقات، لا سيما السهرات والمناسبات.

تابعي المزيد : أبرز صيحات الأظافر باللونين الأبيض والأسود