قصّات شعر قصيرة للشعر المجعّد لإطلالة عصرية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 فبراير 2021 02:29 مساءً - لا تكتمل إطلالة المرأة من دون تزيينها بقصّة شعر عصرية، تُحاكي أنوثتها وتُبرز جمال شعرها بأسلول لافت وجذّاب. ولتحقيق هذه الغاية، لا بُدّ من اختيار قصّة الشعر المُناسبة لنوعية الشعر وكذلك طوله. وإذا كنت من صاحبات الشعر المجعّد، وترغبين في تجديد إطلالتك، فلا تتردّدي بإلقاء نظرة على أجمل موديلات قصّات شعر قصيرة للشعر المجعّد، مستوحاة من أبرز صيحات موضة الشعر للعام 2021، جمعها لك "الخليج 365.نت" لتزيني بها شعرك وتتألٌقي بإطلالة ساحرة ولافتة.

أجمل قصّات شعر قصيرة للشعر المجعّد

موديلات قصّات شعر قصير مجعّد

إليك، أجمل قصّات شعر قصيرة للشعر المجعّد تزيد من جمالك وتُعزّز أنوثتك:



قصّة شعر قصير بأسلوب البيكسي

قصات شعر قصير

تتسم هذه القصّة بالبساطة، وحتمًا ستساعدك في إبراز جمالك. ويكمن سرّ جمال هذه القصّة بأنها تمنح المرأة المزيد من النعومة. وتُعتبر من قصات الشعر اللافتة والناعمة، يمكنك اعتمادها إذا كنت تبحثين عن ستايلٍ عصري لتتألقي جمالًا وجاذبية.

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قصة شعر قصير بيكسي مجعّد مع الغُرَّة الجانبية

قصّة شعر قصير مجعّد لإطلالة جريئة

رغم قصر طولها، إلّا أنّها تُعدّ من القصّات اللافتة التي تُناسب المرأة الباحثة عن الجرأة في إطلالتها. فهذه القصّات كانت ولا تزال تحتلّ الصدراة في موضة قصّات الشعر القصير، لا سيّما إذا اعتمدت مع تدرجات لونية لاضفاء المزيد من الجاذبية.

قصّة شعر كاريه قصير مجعّد بأسلوب عفوي

قصّة شعر قصير مجعّد بأسلوب عفوي

تُعتبر هذه القصة من أفضل الستايلات إذا كنت ترغبين بإطلالة مختلفة تزيدك جمالًا وجاذبية. فهي تجمع بأسلوبها ما بين الأناقة من جهة والعفوية من جهة أخرى. كما أنها تتلاءم مع جميع المناسبات.

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قصّة شعر قصير مجعّد مرفوع

تجمع هذه القصّة بين الأناقة والجرأة في آن

تُضفي هذه القصّة لمسة ملفتةً ومميزًة إلى إطلالتك، ننصحك بتطبيقها إذا كنت تبحثين عن ستايلٍ منعشٍ وحيوي، ويكون الشعر في هذه القصة من الجوانب طويل نوعًا ما، أمّا من الخلف فيكون قصير جدًا، مع وجود غرَّة بشكل مائل على الجنب.



قصّة شعر قصير كاريه مجعّد

قصّة شعر قصير كاريه مجعّد لإطلالة نابضة بالحيوية

تزيّن هذه القصة إطلالتك بستايل ساحر وجذّاب، وستبدو رائعة إذا تم اعتمادها مع الغرّة والتموّجات. وبإمكانك أن تحصلي عليها إذا كان شعرك خفيفًا ومجعدًا، وستستمتعين بإطلالة طبيعية جدًا.

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قصّة شعر قصير مجعّد بأسلوب اللوب المُدرَّج

قصّة شعر قصير مجعّد لإطلالة عصرية جذّابة

تُعتبر من أحدث صيحات قصّات الشعر، وتمنح شعرك لوكًا طبيعيًا وأنيقًا في الوقت نفسه. لذا، لا تتردّدي في اختيارها للحصول على إطلالة عصرية ولوك جذّاب.



قصّة شعر قصير بأسلوب البوب مع الغرَّة الجانبية

قصّة شعر قصير بأسلوب البوب لإطلالة جدًا لافتة

إذا كنت تبحثين عن قصّة شعر عصرية لافتة، ننصحك بتطبيق قصّة البوب مع غرَّة الشعر الأمامية، التي تُضفي على إطلالتك جمالًا ملفتًا، فهي عفوية وتليق بالاطلالات العصرية، وتُعطي مظهرًا واثقًا ومُفعم بالأنوثة.

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قصّة شعر قصير مجعّد عريض

تُعتبر من أفضل قصّات الشعر اعتمادًا لإخفاء عيوب الشعر الخفيف

تُعتبر من القصّات العصرية والأكثر رواجًا؛ حيث أنها تُضفي إلى إطلالتك المزيد من النعومة والحيوية، وتُعتبر من أفضل قصّات الشعر اعتمادًا لإخفاء عيوب الشعر الخفيف. كما أنها تجعل المرأة إطلالة مشرقة نابضة بالحيوية والحياة.



قصّة شعر قصير مجعّد مع غرّة أمامية

هذه القصّة تُعدّ خيارًا موفقًا للمرأة الباحثة عن العفوية

تُعتبر هذه القصّة من أفضل قصّات الشعر المجعّد التي تناسب جميع أنواع الوجوه. وتُعدّ خيارًا موفقًا للمرأة الباحثة عن العفوية لإطلالتها سواء النهارية العملية أو المسائية الرسمية.

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