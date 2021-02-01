فساتين سهرة مناسبة لصاحبات البشرة السمراء من هند البحرينية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 فبراير 2021 02:29 مساءً - استطاعت الفنانة البحرينية هند أن تلفت الأنظار لها وتحقّق شهرة كبيرة في مجال الغناء، كما أنها تُعد واحدة من أبرز النجمات الأنيقات عربيًّا، وذلك يعود لأسلوبها المميز في اختيار فساتين السهرة، ولذلك نجدها مصدرَ إلهامٍ مثاليًّا للفتاة في مناسباتها المميزة.



فساتين صفراء لذوات البشرة السمراء

فساتين صفراء لذوات البشرة السمراء



تناسب الفساتين الصفراء النساء صاحبات البشرة السمراء بشكل كبير، لذا تألقت هند بفستان صيفي أصفر مصمم بأكمام واسعة مع بروش فضي ضخم في الخصر، وأكملت مظهرها بتسريحة منسدلة للشعر لخيار ناعم، وفي إطلالة عصرية مناسبة للشابات ارتدَتْ هند فستانًا أصفر قصيرًا من الجلد المصمم بقَصَّة ناعمة، وسرحت شعرها بأسلوب مجعد إلى جانب المكياج المرتكز على طلاء الشفتين الداكن لخيار مميز، ولتصميم ثالث أطلت هند بفستان أصفر مصمم بطبقات مموجة من الكشكشة وزُين بخصر ضيق مُكمل بحزام للخصر، وفي هذه الإطلالة اعتمدت مكياجًا برونزيًّا مع تسريحة الشعر المنسدل بأسلوب ناعم.

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فساتين سهرة أحادية من هند

فساتين سهرة أحادية من هند



تفضِّل الفنانة البحرينية هند التنوعَ في مظهرها في فساتين السهرة، ويساعدها في ذلك قوامها الممشوق، لذا اعتمدت الفساتين الأحادية لخيار ناعم في السهرة، ومن أبرز إطلالاتها تزينت بفستان أسود منفوش مصمم بكُم واحد قصير، وأكملته بمجوهرات فضية مع تسريحة ذيل الحصان المرفوع والمكياج المرتكز على طلاء الشفاه الداكن، واعتمدت في إطلالة أكثر بساطة على فستان أزرق ضيق مصمم بقَصَّة بوهيمية ومُكمل بوشاح شفاف بنفس لون الفستان، ولجأت من الناحية الجمالية لتسريحة الشعر المجعد لأناقة مميزة.



فساتين ضيقة للنحيلات

فساتين ضيقة للنحيلات



تختار هند البحرينية فساتينها بأسلوب فاخر يُظهر قوامها الممشوق، لذا تلجأ إلى التصميمات ذات القَصَّات الضيقة عند الخصر، ومن أبرز إطلالاتها ظهرت بفستان شتوي من المخمل الأحمر المصمم بفتحة جانبية للساق مع قَصَّة مميزة في الخصر، وأكملت مظهرها بحذاء بيج بكعب ناعم وخاتم فضي ضخم، ومن الناحية الجمالية لجأت لتسريحة الويفي للشعر مع المكياج البرونزي المناسب لصاحبات البشرة السمراء، وفي إطلالة أخرى تأنقت بفستان أبيض مصمم من الجزء العلوي بقماش مفرغ، وأكملت مظهرها بمجوهرات فضية مع تسريحة منسدلة للشعر، ولخيار ثالث نسقت فستانًا سماويًّا ضيقًا يكسوه الترتر اللامع من علامة المصمم يوسف الجاسمي، مع عباية بوهيمية مصممة بدرجة الأخضر المائل للزُّرْقَة، وأكملت مظهرها بطقم من المجوهرات الفاخرة مع تسريحة الشعر المموج والمكياج البرونزي، كما اختارت خلال إحيائها لإحدى حفلات الزفاف فستانًا لامعًا مصممًا بقَصَّة ضيقة ومحتشمة بأسلوب ذيل السمكة ومكسوًّا بالفصوص اللامعة، ومن الناحية الجمالية لجأت لتسريحة الشعر المموج مع المكياج المرتكز على طلاء الشفتين الداكن.

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