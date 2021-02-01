أكسسوارات أساسية تزيّن إطلالتك هذا الموسم

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 فبراير 2021 02:29 مساءً - هناك أساسيات لا يمكن الاستغناء عنها، ويجب أن تكون متواجدة في خزانتك. رصدنا لك في ما يلي أبرز الصيحات الأساسية التي ستشكّل أبرز وأجمل تفاصيل طلّتك، من حقائب، وأحذية، وحليّ موضة، وغيرها...

اعتمدي هذه الأكسسوارات المتنوّعة لموسم شتاء 2021 لتتألقي أمام أنظار الجميع.



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الحقيبة

DIOR





الحقيبة عنصر أساسي في خزانتك، لذا نوّعي بها قدر ما تستطيعين، واعتمدي أبرز صيحات موسم خريف وشتاء 2020 -2021 .



- حقيبة ليدي ديور من المخمل من ديور Dior





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حليّ على الموضة

ELIE SAAB





هناك حليّ موضة وأكسسوارات رأس عديدة ومتنوّعة يجب أن تحويها خزانتك هذا الموسم، نقدّم لك أبرزها، فلا تتردّدي في تزيين طلّتك بها.



- وشاح للرأس مشغول بالشبك من إيلي صعب Elie Saab

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القفازات

Alberta Ferretti





هل تحبّين ارتداء القفازات؟ هذه فرصتك للتنويع في تصاميمها هذا الموسم، لأنّها برزت بصيحات عديدة ومختلفة، إليك أهمّ ما جاء منها في العروض.



- قفازات المخمل من ألبيرتا فيريتي Alberta Ferretti



القبعة

Anna Sui





لم تعد القبعة مجرد أكسسوار عادي في خزانتك، بل بات لها موضة خاصّة تخضع لمعايير الصيحات العالمية. لذا انتقي منها ما يعجبك.

- القبعة الكلاسيكية المخمل من آنا سوي Anna Sui

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الأحذية

Dolce & Gabbana





ضعي في خزانة أحذيتك باقة متنوّعة من التصاميم الجميلة ذات الطابع الكلاسيكي أو العصري أو الرياضي، واسحري الجميع بإطلالتك المتكاملة.



- البوت الرينجر بشرائط من دولتشي أند غابانا Dolce & Gabbana





النظارات الشمسية



Chloe



نوّعي في نظّاراتك الشمسية، ولا تحدّي نفسك بتصميم واحد، فالخيارات هذا الموسم أمامك كثيرة ومتعدّدة.



- نظّارات الريترو من كلويChloe

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