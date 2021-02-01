«اشتكيه لأبوكي».. استشاري علاقات أسرية: ضرب الزوجة من أبشع الجرائم الإنسانية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يعد الضرب من أبشع وسائل العنف التي تتعرض لها الزوجة على يد زوجها، ويؤدي إلى إفساد العلاقة الزوجية بينهما، تضطر بعض النساء التحمل من أجل أطفالهن ويخفين الأمر عن أسرهن رغم تجرد المرأة من كرامتها بعد إهانتها وفقدانها إحساس الأمان، خاصة إن كان هذا الضرب يتم بشكل مستمر.

تدخل سريع من الأب

ينصح الدكتور محمد هاني، استشاري العلاقات الأسرية، ألا تسكت السيدة على ضرب زوجها لها تحت أي ظرف وتستعين بأهلها وبخاصة والدها ليكون شاهدًا على الواقعة ويتخذ موقفا لها: «الزوج لما بيحس إن مراته دي ملهاش ضهر ومفيش حج وراها يحميها بيسوق فيها وبيفضل يضربها ويهينها لكن لو من أول مرة شاف تدخل أهلها هيحترمها وهيخاف».

ضرب الزوجة من أبشع الجرائم الإنسانية

يقول لـ«هن»، إن ضرب الزوج لزوجته من أبشع الجرائم الإنسانية لأنه يكون سببًا في نشوب مشاكل في الحياة الزوجية: «الضرب لو مرة واعتذر عنها وأثبت أنه شخص كويس ممكن نسامح فيها لكن لو الضرب بشكل مستمر فدي إهانة مينفعش الست تسكت عليها وبننصح كل الستات متحكيش كل حاجة عن حياتها لأهلها لكن في حالة الضرب لازم تقوم مينفعش تخبي».

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ضرب الزوجة يفقدها الإحساس بالأمان

يضيف أن المرأة التي تتعرض للضرب تفقد إحساس الأمان في العلاقة وبالتالي تفسد حياتها الزوجية بالتدريج حتى تضطر لطلب الطلاق والانفصال: «مفيش أب هيآمن إن بنته تتعرض للضرب المبرح، ولسه جايلي امبارح رسالة من واحدة ست بتشتكي من ضرب زوجها ليها بشكل مهين بيخليها تفضل بالأسبوعين تتعالج من آثار الكدمات والضرب هنعمل لها تأهيل نفسي».

اتخاذ موقف ضد الزوج حالة ضرب الابنة

ويتابع أن أشباه الرجال الذين يتطاولون بالضرب على النساء لا يصلحون للحياة معهم في مكان واحد، مؤكدًا أن اعتياد ضرب الزوجة يقلل من قيمتها ويفقدها كرامتها، فضلًا عن أن هذا الضرب قد يعرضها للموت أو حدوث عاهة مستديمة ودخولها في نوبات اكتئاب شديدة: «وممكن تفكر في الانتقام من الشخص اللي آذاها فلازم الأب والأهل يكونوا على دراية من الأول باللي بيحصل عشان يتدخلوا لأنه ممكن في أي لحظة يتفاجئوا بخبر وفاتها لازم يعملوا لبنتهم اعتبار وجوزها يعمل لها مليون حساب».

تحذير الآباء من السكوت على ضرب بناتهم

ويحذر استشاري العلاقات الأسرية، أي أب من مطالبة بنته بتحمل الضرب والإهانة من أجل الحفاظ على حياتها الزوجية وأطفالها إن وجدوا، لأن هذا سيعرض حياتها للخطر وستكون رسالة غير مباشرة منه للزوج بأن يستبيح ضربها وإيذاءها: «وطبعًا الضرب ده بيكون مصحوب بشتائم وألفاظ مينفعش تتقال للست خاصة قدام ولادها لأنها مش هتعرف تستعيد نفسها بعد كده غير بالعلاج».