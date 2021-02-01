«كانت حاسة إنها هتموت».. 12 معلومة عن المنتجة آية رؤوف بعد وفاتها فجأة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بهدوء وسلام، رحلت المنتجة الشابة آية رؤوف، التي شاركت في العديد من الأعمال الدرامية والفنية، بعد تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة في منزلها، والتي أحدث خبر وفاتها ألما وصدمة على الجميع داخل الوسط الفني.

ويُقدم «هُن» أبرز المعلومات عن المنتجة الشابة، آية رؤوف، خلال السطور التالية.

- آية رؤوف عبدالخالق، منتجة مصرية.

- تخرجت في كلية الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام، في عام 2014.

- درست في مدرسة النصر للغات، في هيليوبوليس، عام 2006

- درست الإنتاج السينمائي في IAEMS

- عملت كمنتج مساعد، في برنامج الحكم بعد المزاولة

-عملت كمنتجة مشاركة في منتج مشارك في OSN Ya Hala HD

- عملت كمنتج مساعد سابق في New Vision Media Production

- توفيت داخل منزلها، إثر إصابتها بأزمة قلبية مفاجئة

- قدمت رحلة قصيرة مع إنتاج الأعمال الفنية والدرامية.

- كان آخر ما دونته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،«قلبي واجعني».

هند عبدالحليم وأسماء جلال ينعيان آية رؤوف

- كانت الفنانة هند عبدالحليم، من أكثر المقربين لها داخل الوسط الفني، والتي نعتها عبر حسابها على موقع إنستجرام، قائلةً «انتي كنتي حاسة يا حبيبتي؟ كنتي حاسة! أنا آسفة والله.. الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته يا رب، هتوحشيني جدًا جدا يا آية ربنا يرحمك اقروا لها الفاتحة وادعولها لو سمحتوا».

- ونعتها الفنانة أسماء جلال، عبر حسابها على موقع إنستجرام، قائلةً «في الجنة يا اية، ربنا يرحمك ويجمعنا بيكي في الجنة.. المرة دي الخبر صعب أوي أوي».

وفاة آية رؤوف

وكانت أعلنت الفنانة نانسي صلاح: «إنا لله وإنا اليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يرحمك يا حبيبتى أرجو الدعاء بالرحمة والمغفرة وقراءة الفاتحة، قلبي وجعني ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته ويثبتك عند السؤال».