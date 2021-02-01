توفيت فجأة.. المنتجة آية رؤوف تودع الحياة بـ«قلبي واجعني»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خبر محزن، أثار الألم والحسرة في قلوب الكثيرين داخل الوسط الفني، بعد وفاة المنتجة الشابة آية رؤوف، إثر أزمة قلبية مفاجئة في منزلها، بعد رحلة قصيرة مع إنتاج الأعمال الفنية والدرامية.

هند عبدالحليم عن وفاة آية رؤوف: أنا آسفة والله

كان خبر الوفاة كالصاعقة التي حلت على قلوب الكثيرين، وبخاصة المقربين من المنتجة الشابة، كالفنانة هند عبدالحليم، التي دونت عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلةً «انتي كنتي حاسة يا حبيبتي؟ كنتي حاسة! أنا آسفة والله.. الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته يا رب، هتوحشيني جدا جدا يا آية ربنا يرحمك اقرولها الفاتحة وادعولها لو سمحتوا».

آخر ما دونت المنتجة آية رؤوف عبر فيسبوك

«مرات بلاقيك فيها حنين ومشاعرك ليا تكون سبقاك..ساعات بلاقيك مش بتبين ومخبي الحنية دي جواك..عارف اللي حصلك مش هين..أنا قلبي واجعني وخايف أمل»، كانت تلك الكلمات من أغنية «قلبي واجعني»، للمطرب محمود متولي، آخر ما شاركته المنتجة الشابة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قبل أيام من وفاتها، في 20 يناير.

وهنأت المنتجة الشابة المطرب محمود متولي، على الأغنية التي طرحها في بداية 2021، قائلةً «مبروك محمود، حظ سعيد حبيبي هتكسر الدنيا».

المطرب محمود متولي ينعى المنتجة آية رؤوف: لسه مكلماني أول امبارح

ونعى المطرب محمود متولي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، المنتجة آية رؤوف، التي توفيت إثر أزمة قلبية مفاجئة، «للأسف الخبر صح، مع السلامة يا آية مع السلامة يا حبيبتي، الإنسانة اللى مكنتش بعمل أى حاجة إلا لما أقولها إيه رأيك راحت، لسه مكلماني أول امبارح وقالتلى يلا نتقابل ملحقناش يا آية، أنا فعلا مش مستوعب، البقاء لله».