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الامارات | "محلول ملحي"..الصيني توقف 80 شخصا بسبب إنتاجهم لقاحات "زائفة"

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بكين-د ب أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت السلطات الصينية القبض على 80 شخصا، للاشتباه في إنتاجهم لقاحات "زائفة" مضادة لفيروس المستجد، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الاثنين.
وقالت "شينخوا" إن الاشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم كانوا يقومون بتعبئة محلول ملحي لبيعه كلقاح، منذ سبتمبر الماضي. وتمت مصادرة 3000 جرعة لقاح، بعد شن عمليات مداهمة في العديد من المواقع بأنحاء البلاد.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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