في مكالمة مع أختها.. زوج زينة كنجو يكشف سبب قتلها: مكنش قصدي (تسجيل صوتي)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثار حادث مقتل عارضة الأزياء اللبنانية زينة كنجو، غضب الكثيرين الذين طالبوا بالقصاص لحقها، خاصة بعدما أشارت التحريات الأولية إلى أن الزوج هو المتهم بقتلها، بعدما خنقها بيديه.

ونشرت قناة «الجديد» اللبنانية، مكالمة هاتفية مسجلة بين إبراهيم غزال، زوج الضحية عارضة الأزياء زينة كنجو، وشقيقتها ربى، تحدث من خلالها عن تفاصيل المشاجرة وسبب قتله لزوجته، الذي أرجعه للخيانة.

وبحسب المكالمة التي أذاعتها القناة اللبنانية، أن الزوج دخل المنزل ووجد زوجته مع رجل آخر، ووضع يده على فمها عندما بدأت الصراخ ولم يقصد قتلها، وجاءت المكالمة، إذ ظلت تسأل شقيقتها عن سبب إقدامه على قتلها: «ليه قتلتها طيب.. عملتلك إيه جاوبيني.. زينة حكتلي كل شيء سرقتها سيارتها وفلوسها ودهبها».

وتحدث الزوج زاعمًا: «راح أقولك شيء أول مرة وآخر مرة أحكيه حتى بالتحقيق مش هذكر شيء.. لما تفوتي على بيتك وتلاقيها مع إنسان تاني شو بتعملي ما كان قصدي أموتها هي لأنه صرخت وحطيت إيدي على فمها».

جريمة مروعة في لبنان

وكانت لبنان بالأمس، شهدت جريمة مروعة حين عثرت الشرطة على جثمان عارضة الأزياء اللبنانية زينة كنجو، داخل منزلها، وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الجريمة تمت بعد خلافات بين الضحية وزوجها الذي خنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وكانت شرطة بلدية البيرة -عكار، علمت بالواقعة، ونقلت الجثة من منزلها في بيروت إلى مسقط رأسها في بلدتها السنديانة بعكار حيث دفنت على الفور، بحسب ما ذكرته صحيفة النهار اللبنانية.