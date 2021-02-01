وصية فتاة انتصرت على السرطان 3 مرات وتوفت بكورونا: لا تحزنوا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مراهقة في مقتبل العمر والحياة، كافحت سرطان الدم 3 مرات، وخضعت لعملية زرع نخاع العظم والعلاج المناعي بالخلايا.. كانت إرادة آسبن ديك، من ولاية ميسوري، في الولايات المتحدة، صاحبة الـ17 عامًا، قوية، حتى تفشى فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في جسدها، وراحت ضحيته بعدما أصابها، لتودع الحياة بين ذراعي والديها، تاركةً وصية تحفزهم على الحياة والسعادة.

«آسبن» هزمت السرطان 3 مرات

عاشت المراهقة طوال الأعوام الماضية تكافح السرطان، حتى هزمته 3 مرات، لكن لم تقوى على التماسك أمام فيروس كورونا، بعدما أُصيبت بحمى شديدة لمدة شهر، ودخلت على إثرها المستشفى، ومن ثم تم اكتشاف إيجابيتها للفيروس، وفق صحيفة «ديلي ميرور» البريطانية.

الفتاة توفيت بسبب كورونا وكتبت وصيتها

بدأت «آسبن» في التعافي، ورجعت إلى منزلها برفقة أسرتها لبضعة أيام، ثم أُعيد إدخالها المستشفى وتشخصيها بإلتهاب رئوي في كل من الرئتين، حتى تملك اليأس منها، وبدأت في كتابة وصيتها وإلقاءها على والديها، قائلةً «لا تبكوا ولا تحزنوا من أجلي..اجعلوا حياتكم مليئة بالسعادة».

توفيت «آسبن» بين أحضان وذراعي والديها، ودشن عدد من الرواد عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صفحة لجمع التبرعات، وكتبوا منشورًا قالوا فيه، «في الساعة 6:40 مساءً، توفيت أسبن ديك بين أحضان والدتها وأبيها، شكرًا لكم جميعًا على كل صلواتكم وحبكم ودعمكم، يُرجى تفهم أننا نعالج كثيرًا ولن نرد على الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية، حافظوا على أولادكم وتذكروها في صلاوتكم».

وقال والد آسبن، قبل أيام قليلة من وفاتها، «يجب أن أقول إنني في سلام أكثر لأنني قادر على رؤية أميرتنا وقضاء وقت ممتع معها، خاصة الآن لأنها كانت مستقرة إلى حد ما ، بالنسبة لها، يكون الأمر صعبًا للغاية، لا أستطيع الانتظار لرؤية عينيها مفتوحتين مرة أخرى وسماع ذلك الصوت يقول أنا أحبك يا أبي ، وأرى كم ستكون سعيدة لرؤية والدتها وإخوتها مرة أخرى».