هجوم مفاجئ يعكر احتفال نانسي عجرم بعيد ميلاد ابنتها: نسيتوا اللي قتلتوه؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بعيد ميلاد ابنتها الصغرى «ليا»، وشاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بصور من الحفل الذي عقد في منزلهما.

وأظهرت الصور مشاركة الطبيب فادي الهاشم، وبناتيهما «إيلا وميلا»، وهنأت نانسي عجرم ابنتها الصغيرة، قائلة: «إنتي فرحة البيت.. عيد ميلاد سعيد للنجم الصغير في أسرتنا».

وتفاعل متابعو المطربة اللبنانية، عبر التعليق على الصور: «يا روحي عيد ميلاد سعيد ليها»، و«الأميرة»، و«كل سنة وهي طيبة»، بينما جاءت بعض التعليقات منتقدة الاحتفال، مشيرة إلى مقتل الشاب السوري في منزل الفنانة نانسي عجرم: «نسيتوا اللي حرمتوا ولاده منه»، «في البيت دا اتقتل شاب بريء بدم بارد».

«الرواية الكاملة» وقتيل الفيلا

صدر الفيلم الوثائقي «الرواية الكاملة»، لتناول واقعة مقتل الشاب السوري محمد الموسى، في فيلا نانسي عجرم على يد زوجها الدكتور فادي الهاشم.

وكشفت الفنانة نانسي عجرم، تفاصيل جديدة في واقعة اقتحام الشاب محمد الموسى فيلتها، وتصدي زوجها فادي الهاشم له بإطلاق عدد من الأعيرة النارية عليه، في الفيلم الوثائقي «الرواية الكاملة».

ولم تقتنع الأم بما تقوله الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، إذ علقت: «دوافع قتل نانسي وزوجها لابني غير مقنعة، والقضاء بيننا»، موضحة أن ابنها لم يحمل سلاحا حقيقيا خلال تواجده داخل منزل المطربة، كما أنه توجد عدة طرق لدفاع الطبيب عن نفسه غير توجيه عدة طلقات نارية بالمسدس نحو القتيل، على حد وصفها.