تامر حسني ينقذ حياة فتاة.. أصيبت بالشلل وفقدت الذاكرة لكنها لم تنساه (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شارك الفنان تامر حسني، متابعي حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قصة لقائه بإحدى معجباته، بعدما ساهم بشكل غير مباشر في إنقاذ حياتها، إذ تعرضت الفتاة لحادث أليم أفقدها الذاكرة وأصابها بالشلل، لكنها ظلت تردد اسمه باستمرار، واستعانت بأغانيه للوقوف على قدميها مرة أخرى.

ونشر مقطع فيديو من لقائه بالفتاة، التي تدعى «بيرهان» بعد شفائها، للحديث معها والاستماع لحكايتها، وأظهر الفيديو تأثر الفتاة الشديد برؤيتها للفنان تامر حسني.

وعلق حسني، على الفيديو: «يا بيرهان أنا اللي فخور بيكي وفرحان بيكي أكتر من أي حاجة.. وكلامك شرف كبير ليا وفرحة كبيرة لقلبي، أني أكون داعم بعد ربنا لشفائك، ودي حاجة كبيرة جدًا بالنسبالي، أنا فرحان إني شوفتك وسمعت قصتك، أكتر ما أنتي فرحانه بمقابلتي، وبكتير كمان والله».

وتابع تامر حسني: «يا رب أشوفك بكامل الشفاء قريب جدًا، وبدعوات كل اللي شافوا قصتك رغم صعوبتها وصعوبة الحادث الأليم اللي اتعرضتيله، ونتج عنه وفاة والدتك الله يرحمها، وفقدان ذاكره لفترة وشلل مفقود الأمل في شفائه.. وكل الصعوبات اللي مريتي بيها في رحلة علاجك، بشكرك لإرادتك العظيمة للعوده مرة تانية لحياتك الطبيعية».

واختتم حسني، رسالته للفتاة: «أنتي درس كبير يتعلم منه كل إنسان فاقد الأمل في شيء، بشكر قرايبك وأخواتك اللي رتبولك المقابلة دي، عشان فعلا هما نِعمَ السند والضهر، ربنا يحفظك ويشفيكي ويشفي كل مريض».

وتفاعل المتابعون في مع الموقف الإنساني للفنان تامر حسني، فجاءت بعض التعليقات: «ربنا يشفيها ويا رب دايمًا تفضل تدعمها»، «بحبك جدًا وبجد فخورة إني بحبك»، «ربنا يجبر بخاطرك يا تيمو»، «ربنا يسخرلك الطبيبن اللي زيك ويساندوك دايمًا».