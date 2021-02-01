من أب مجهول ودون زواج.. مريم أوزرلي تنشر صور بناتها

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

نشرت الممثلة التركية مريم أوزرلي، والمعروفة عربيا باسم «السلطانة هويام»، عدة صور لطفلتيها، حيث تعد الصور الأولى لطفلتها الثانية، التي أنجبتها دون زواج من رجل مجهول، فيما أنجبت طفلتها الأولى من رجل الأعمال جان أتيش دون زواج أيضًا.

وحرصت الممثلة التركية على إخفاء ملامح طفلتها الرضيعة بوجه تعبيري.

وظهرت النجمة التركية بملابس المنزل القصيرة، على فراشها وهي تطعم طفلتها الرضيعة، بصحبة الطفلة الأولى، دون أن ترفق تعليقات مع الصور.

وكانت الفنانة التركية، أعلنت في مارس الماضي، عن حملها في طفلتها الثانية دون زواج، حيث قررت الفنانة إخفاء هوية والد الطفلة عن الإعلام، ما سبب صدمة للجمهور، بحسب موقع «hurriyet» التركي.

وأنجبت مريم أوزرلي ابنتها الأولى «لارا» بنفس الطريقة بدون زواج، ما وضعها في محل انتقادات دومًا.

وصرحت «مريم» من قبل خلال كشفها عن حملها الثاني: «ابنتي لارا أصبحت في السابعة من عمرها وهي منذ زمن طويل تريد أخاً، ونحن ننشِئ عائلتنا الخاصة»

واحتفلت الفنانة التركية مريم أوزرلي بعيد ميلادها في الـ12 من أغسطس بمقطع فيديو على طريقتها الخاصة، وأرسلت لمعجبيها حينها القبلات والحب ووجهت إليهم رسالة عبر إنستجرام.