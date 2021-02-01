مجموعة أرماني الجديدة من وحي فيلم أميركي شهير

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

مجموعة مُبهرة ومليئة بالكلاسيكيّات قدّمها المصمم جيورجيو أرماني ضمن فعاليات أسبوع باريس للموضة. وأعاد للأزياء الراقية مجدها المفقود وحمّلها رسالة تفاؤل تنشر أجواء من الإشراق والمرح في مواجهة أيام ترزح تحت ثقل وباء كورونا.

بعد غياب عن عروض "الكوتور" في الموسم الماضي، تعود دار Armani هذا الموسم بعرض افتراضي تمّ تصويره في Palazzo Orsini المقرّ الشهير للدار في ميلانو. وقد تمّ بثّه على شكل تسجيل فيديو مدته حوالي 7 دقائق وتمّ خلاله تقديم 50 إطلالة تألّفت منها مجموعة الدار من الأزياء الراقية لربيع وصيف2021، وفقا لـ"العربية".

استوحى جورجيو أرماني هذه المجموعة من أحد أفلام تسعينيّات القرن الماضي الأيقونيّة الذي يحمل عنوان American Gigolo. وقد أراد لتصاميمه أن تحاكي جيل الشباب وتحقق التوازن بين القصّات الكلاسيكيّة ذات الطابع العصري واللمسات الرومنسيّة الرقيقة.

افتُتح العرض بمجموعة من البدلات التي اكتست بتدرجات الرمادي والأسود، وتميّزت بقصّات حادة تمّ تنفيذها على خامات منسدلة مما أضفى حيوية على الإطلالات. أما الأثواب فتمّ تنفيذها بخامات المخمل، والساتان، والأورغنزا، واللاميه وقد تزيّنت بحبيبات الكريستال وتطريزات الأزهار الربيعيّة. وتميّزت ألوانها بالتدرجات الباستيليّة المشرقة بالإضافة إلى الكحلي، والمرجاني، والأزرق النيلي.

أهدى أرماني، البالغ من العمر 86 عاماً، هذه المجموعة إلى مدينته ميلانو. وقد أرادها أن تخبر قصة رحلته في عالم الموضة وتجسّد شعوره بالحرية والاستقلالية عن الاتجاهات العابرة في الموضة. وهو قال في هذا المجال: "لدي رؤية خاصة جداً للجمال تقوم على الجمع بين الأناقة، والراحة، والرقيّ. وقد اكتشفت عبر السنين أن هذا المفهوم لديه أتباع كثيرون من مختلف الأعمار والثقافات". وقد أراد من خلال هذه المجموعة أن ينقل جماليّات الأزياء الراقية إلى جيل الشباب ولفت أنظار هذه الفئة الواعدة عبر اللعب بالأحجام والنسب بالإضافة إلى استخدام ظلال غير متوقّعة من الألوان. تعرّفوا على بعض إطلالات Armani Prive لربيع وصيف2021 فيما يلي.