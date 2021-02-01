3 شروط لقياس ضغط الدم بشكل صحيح

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

يعد ضغط الدم أمرا هامة للغاية، إذ يمكن لعدم استقراره أن يؤدي إلى كثير من المشكلات الصحية التي يهدد بعضها حياة المريض.

ولما كان القياس هو الطريق الرئيسي للوقوف على معدل ضغط الدم، فثمة شروط وضعها الأطباء لعملية قياس سليمة، وفقا لسبوتنيك.

وفي هذا الصدد، حدد الطبيب السعودي خالد النمر استشاري، وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين 3 شروط لعملية قياس صحيحة.

وقال في تغريدة بحسابه على تويتر إن على المريض أن يجلس في وضع مريح لمدة 5 دقائق على الأقل قبل قياس ضغط الدم.

وأضاف "يجلس المريض واضعاً قدميه على الأرض ليست متقاطعه ولا واضعاً ساقاً فوق الأخرى".

وبحسب النمر فإن على المريض ألا يتحدث نهائيا خلال عملية أخذ القراءة "لا بالجوال ولا مع الطبيب ولا مع الممرض".

من شروط قياس الضغط:

١. يكون المريض جالس مرتاح على الكرسي على الأقل ٥ دقائق..لاتأخذ الضغط فور وصول المريض لموعده.

٢.يجلس المريض واضعاً قدميه على الأرض ليست متقاطعه ولا واضعاً ساقاً فوق الأخرى.

٣.لا يتكلم نهائياً...لا بالجوال ولا مع الطبيب ولا مع الممرض.

— الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK) January 30, 2021

يشار إلى أن قياس ضغط الدم يتم بوحدة تسمى مليمتر زئبق ويتراوح الضغط الطبيعي الانقباضي للبالغين بمنتصف العمر من 90 إلى 140 مليمتر زئبق، والضغط الانبساطي من 60 إلى 90 مليمتر زئبق.

وضغط الدم الانقباضي هو عبارة عن الضغط الناتج عن عملية ضخ الدم من القلب، ودائما ما يكون هو القراءة الأعلى قيمة.

أما الضغط الانبساطي والذي يعبر عنه دائما بالقراءة الأقل قيمة فيتم احتسابه أثناء فترة الراحة، عندما يكون القلب في حالة انبساط.