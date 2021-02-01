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ما علاقة نقص الفيتامينات بزيادة فرص الإصابة بمتلازمة تكيس المبايض؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي:

للفيتامينات وظائف مهمة داخل الجسم، إذ ربط العلماء نقص فيتامين د بشكل متكرر بمقاومة الأنسولين ومتلازمة تكيس المبايض والاكتئاب، ولدى النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض يمكن أن تتسبب مستويات الأنسولين المرتفعة في إنتاج المبيضين للمزيد من الأندروجينات وهي مجموعة من الهرمونات تلعب دورًا في سمات الذكورية والنشاط الإنجابي، يمكن أن يتسبب ذلك في زيادة شعر الجسم وحب الشباب، وعدم انتظام الدورة الشهرية، ولمزيد من التفاصيل عن علاقة الفيتامينات بمتلازمة تكيس المبايض

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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