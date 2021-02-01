ما علاقة نقص الفيتامينات بزيادة فرص الإصابة بمتلازمة تكيس المبايض؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي:

للفيتامينات وظائف مهمة داخل الجسم، إذ ربط العلماء نقص فيتامين د بشكل متكرر بمقاومة الأنسولين ومتلازمة تكيس المبايض والاكتئاب، ولدى النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض يمكن أن تتسبب مستويات الأنسولين المرتفعة في إنتاج المبيضين للمزيد من الأندروجينات وهي مجموعة من الهرمونات تلعب دورًا في سمات الذكورية والنشاط الإنجابي، يمكن أن يتسبب ذلك في زيادة شعر الجسم وحب الشباب، وعدم انتظام الدورة الشهرية، ولمزيد من التفاصيل عن علاقة الفيتامينات بمتلازمة تكيس المبايض

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