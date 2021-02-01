«جوزك عاوز عناية».. تفسير حلم خناقات الأزواج في المنام

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

الاهتمام بتفسير الرؤى والأحلام أحد الأمور التي تهم العديد بوجه عام، والسيدات والفتيات بشكل خاص، فهن دومًا ما يسرن خلف أحلامهن، اللاتي قد تكون خيالات من قِبل العقل الباطن، وربما تكون دليل أو إشارة ما، بحاجة إلى تفسير.

وعادًة ما تبحث الزوجات عن تفسير أحلامهن الخاصة بالأزواج والعائلة، والتي تختلف تفسيراتها باختلاف الحالة، أو الموقف التي حدثت فيه.

تفسير حلم خناقات الأزواج

حلم الخناقات بين الأزواج، واحد من أكثر ما يهم الزوجات، التي يتعرضن له بين الحين والآخر، ليبدأن بالفعل في البحث عن تفسيراته.

وبحسب ما ذكره العالم ابن سيرين في تفسيره، فإن رؤية الخناق، أو النزاع، والعراك، أو حتى الخصومة، مع الزوج، أو الأب والأم، أو حتى الأخوة والأقربين بوجه عام، فإنه يشير إلا أن العلاقة العائلية بصفة عامة قد يشوبها بعض النزاعات الخفيفة أو حتى التوتر لعدة أسباب متنوعة وليس سببا وحيدا.

وأوضح أن رؤية البعض نزاعهم مع أقرب الأقربين فإنه لا يعني وجود عداوة حقيقية بالفعل، ولكنه قد يشير أو ينذر بوجود طاقة سلبية، عجز الشخص عن صرفها في الحقيقة، فبات يصرفها في الحلم بالقدر المستطاع.

وأشار ابن سيرين في تفسيره، إنه يمكن أن تكون الرؤية أو الحلم دليلا على أن الزوج يحتاج للعناية والرعاية، وأن اشتداد النزاع في الحلم يعني وجود حب كبير بين الزوجين.