سيدة حاول زوجها تقديمها قربانا ليستخرج آثار: مش أول واحدة.. فيه 3 قبلي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت راوية مختار، سيدة من البحيرة اتهمت زوجها بتقديمها قربانا لاستخراج الآثار، إنها فوجئت بعد زوجها بيوم واحد بمحاولة زوجها تخديرها ومن ثم قتلها وتقديمها كقربانٍ لفتح إحدى المقابر الأثرية: «كان مخبيني في البيت عنده وقال لأهلي إني مشيت من البيت».

فيه واحدة موتها ومخدش فيها ساعة سجن

وأضافت «مختار»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «مساء DMC» والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية «DMC»، أن زوجها اصطحبها بعد ذلك لأرض زراعية يوجد بها مقبرة أثرية، وسارت فيها لمدة 4 ساعات: «رماني على الطريق، ولما أهلي سألوا عرفوا إنه شغال في الآثار وأنا كنت رابع ضحية مش أول واحدة، وفيه واحدة موتها ومخدش فيها ساعة سجن».

لم تمكث مع زوجها سوى 10 أيام فقط

وأوضحت أنها لم تمكث مع زوجها سوى 10 أيام فقط، وذهبت إلى منزل عائلتها بعد ذلك ومر على الواقعة عامان كاملان، كما سمعت شيخا مغربيا يتحدث مع زوجها عن قتلها لتقديمها قربانا للأثار: «أنا بلغت عنه من سنتين، وكنت في المستشفى بين الحياة والموت والورق اتقطع قدامي، وطلب مني تغيير لون شعري لكني رفضت».

وأكدت أن التحريات التي وصلت من الأهالي أنها الزوجة رقم 4 والتي يتزوجها ذلك الشخص من أجل هذا الغرض، حيث إن طبيعتها الريفية لم تسمح لأهلها بالسؤال عن هذا الرجل قبل الموافقة على زواجه منها: «بهدل جسمي بطريقة محدش يستحملها أو يعملها لحد، ولغاية الآن التقرير الخاص بالنيابة بيقول إن فيه إصابات مطاوي في ذراعي».