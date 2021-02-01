الامارات | «اتحاد الكتّاب» ينعى عبيد طويرش: الثقافة الإماراتية تفقد رمزاً

شكرا لقرائتكم خبر عن «اتحاد الكتّاب» ينعى عبيد طويرش: الثقافة الإماراتية تفقد رمزاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعى اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، الكاتب عبيد سلطان طويرش، عضو الاتحاد وأحد أهم المؤسسين للتاريخ الصحافي في الإمارات، الذي توفي أول من أمس. وأكد الاتحاد، في بيان، أن الساحة الثقافية الإماراتية فقدت برحيل طويرش أحد الإعلاميين البارزين والمؤسسين في مسيرة الصحافة الإماراتية، إلى جانب اشتغاله المبكر بالشأن العام عبر عضويته في عدد من الهيئات والمؤسسات الوطنية الإماراتية، ومنها اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات الذي كان عضواً فيه منذ عام 1986.

وقالت أمين السر العام، صالحة غابش، إن الراحل «كان نموذجاً للمثقف الذي جمع بين الإبداع الرفيع والأخلاقيات المهنية والشخصية العالية، لذلك يشكل رحيله حدثاً مؤلماً، وخسارة للساحتين الثقافية والصحافية».

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