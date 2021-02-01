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الامارات | 11 ألف زائر لـ «المنبت» في جزيرة الجبيل

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختُتمت، أول من أمس، فعاليات التحفة الفنية المتحركة «المنبت» التي شكّلت أحد أبرز معالم الاحتفال الرسمي باليوم الوطني الـ49 لدولة الإمارات، وتحولت إلى تحفة فنية تجمع بين الفن والضوء والموسيقى على ضفاف جزيرة الجبيل.

واستقطبت فعالية «المنبت» أكثر من 11 ألف زائر خلال مدة عرضها التي امتدت ستة أسابيع.

وقبيل اختتام التجربة، استضافت فعالية «المنبت»، خلال الأسبوع الماضي، عدداً من الفنانين الإماراتيين الشباب للاطلاع على التحفة الفنية عن قرب.

كما توافد العديد من العاملين في خط الدفاع الأول في الإمارات لمتابعة التجربة، بعد أن وجهت اللجنة المنظمة الدعوة لهم للاستمتاع بجولات خاصة في الموقع، في خطوة تحتفي بكل العاملين الذين قاموا بدور حيوي في هذه المرحلة.

وضمن النشاطات المصاحبة لفعالية «المنبت»، دُعي الزوار الصغار إلى إضفاء لمساتهم الإبداعية عبر الرسم على لوحات مربعة بقياس 20 سنتيمتراً، يعبّرون من خلالها عن أفكارهم وتطلعاتهم لمستقبل الإمارات.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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