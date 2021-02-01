منها الكوكيز والخبز.. وجبات يفضلها الأطفال

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تلجأ بعض الأمهات على تشجيع الصغار لتناول الطعام المفيد، حيث يتم تصنيع وجبات خاصة لأطفالهن منها الكوكيز والسندوتشات التي يفضلونها، وكذلك الخبز المزين بأشكال تناسب أعمارهم.

ويقدم «هن» ثلاث أكلات مختلفة يحبها الأطفال كالآتي:

ساندوتشات للأطفال

المقادير

2 ملعقة صغيرة خميرة فورية

3 كوب ماء دافئ

2 ملعقة صغيرة سكر

6 ملعقة كبيرة زيت نباتي

6 ونصف كوب دقيق منخول

1 ملعقة صغيرة

ملح

الحشو

ربع كيلو لحمة مفرومة

1 كوب فلفل رومي أصفر وأحمر مفروم

نصف بصلة مفرومة ناعم

2 فص ثوم مهروس

ملح

فلفل أسود

بابريكا

كمون

زنجبيل بودرة

طريقة تحضير ساندوتشات للأطفال

يشوّح البصل في الزيت ثم يضاف الفلفل الألوان

ثم يضاف اللحمة المفرومة ثم يضاف الكمون والبابريكا والثوم والزنجبيل

ثم يضاف الملح والفلفل ويقلب الخليط جيدًا ويترك حتى تمام النضج ويترك حتى يبرد

في هذه الأثناء في العجانة يوضع الدقيق مع الخميرة، ثم يضاف السكر والزيت ثم تضاف رشة من الملح والدقيق وتخلط جيدًا ثم يضاف الماء للعجن حسب الاحتياج

ثم تترك العجينة حتى تختمر ثم تشكل وتحشى بالحشوة وتخبز في الفرن حتى تمام النضج وتقدم ويمكن أن تشكل مثل الفينو، وتُقدم.

طريقة عمل كوكيز للأطفال

المقادير

2 بيضة

100 جرام سكر

125 مل زبدة مذابة

1 باكو فانيليا

ملح

1 كوب شوكولاتة مبشورة أو رقائق شوكولاتة

250 جرام دقيق منخول

1 باكو بيكنج بودر

شوكولاتة ملونة للتزيين

طريقة تحضير كوكيز للأطفال

في العجانة يوضع البيض مع السكر

ثم تذوب الزبدة ثم تضاف الفانيلا ثم رشة ملح والدقيق

ثم يضاف الشوكليت شبس والبيكنج بودر ونقلب جيدًا

ثم يشكل حسب الرغبة ثم تضاف الشوكولاتة الملونة، ثم يدخل الفرن على ورق زبدة على درجة حرارة 180 لمدة 10 دقائق ويترك حتى يبرد، ويُقدم.

طريقة عمل خبز الأطفال من الإكوادو

المقادير

العجين

نصف كوب لبن دافئ

نصف كوب سكر

2 ملعقة صغيرة ملح

4 كوب دقيق

1 ملعقة صغيرة قرفة

نصف كوب زبدة

4 بيض

1 ملعقة صغيرة فانيليا

بشر 1 برتقال

بيض للغسول

لون غذائي

سبرنكل للتزيين

طريقة تحضير خبز الأطفال من الإكوادور

تخلط الخميرة مع السكر واللبن الدافئ

يضاف الدقيق والزبدة والقرفة والملح والبيض والفانيليا وبشر البرتقال

يترك العجين ليختمر ويتضاعف في الحجم

يفرد العجين ويقطع بشكل دوائر كبيرة ودوائر صغيرة ثم تفرد الدوائر الكبيرة

تلصق الدوائر الصغيرة بالدوائر الكبيرة ببياض البيض

ترص في صينية فرن مجهزة بورق الزبدة

تدهن بالبيض وتترك لتختمر مرة أخرى

تخبز على حرارة 180 لمدة 30 دقيقة

يزين الخبز بالرويال أيسنج والإسبرنكلز الملون على شكل أطفال، ويُقدم.