طريقة عمل بسكويت بالحبوب

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل بسكوت بالحبوب، من خلال برنامجها «على قد الإيد»، المذاع عبر قناة «CBC سفرة»، إذ يمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل.

مقادير عمل بسكوت بالحبوب

2 كوب دقيق

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ملح

بيضة

2 ملعقة كبيرة عسل أسود

ربع كوب سكر بودرة

ربع كوب زبدة

2 باكو فانيليا

1 ملعقة كبيرة ينسون حبوب

1 ملعقة كبيرة كمون حبوب

1 ملعقة كبيرة شمر حبوب

1 ملعقة كبيرة كينوا

1 ملعقة كبيرة بذور كتان

1 ملعقة كبيرة جوزهند

1 ملعقة كبيرة سمسم

1 ملعقة كبيرة حبة البركة

1 ملعقة كبيرة شوفان

1 ملعقة كبيرة عين جمل

1 ملعقة كبيرة سوداني

طريقة تحضير بسكويت بالحبوب

يخلط السكر مع الزبدة

ويضاف له البيض والفانيليا والعسل الأسود ويعجن

يشكّل على هيئة أقراص بسكوت

ويدخل الفرن على درجة 160 حتى تمام الطهي

ويُقدم