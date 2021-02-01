الامارات | «جمعة الماجد» ينظم ندوة افتراضية عن «دور المتاحف»

شكرا لقرائتكم خبر عن «جمعة الماجد» ينظم ندوة افتراضية عن «دور المتاحف» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث ندوة افتراضية عبر المنصة الإلكترونية، بعنوان «دور المتاحف في حفظ التراث الإنساني: الجهود والمبادرات»، شارك فيها الدكتور سلطان الدويش، مدير إدارة المتاحف والآثار في الكويت، وفؤاد ضيف الله المغامسي الباحث بمركز الدراسات والبحوث بالمدينة المنورة والمشرف على الوثائق والمخطوطات من السعودية، وفهد الحسني أمين متحف بيت الزبير في سلطنة عمان، ومن الإمارات ناصر الدرمكي، مدير دائرة التخطيط والاستراتيجيات المتحفية في هيئة الشارقة للمتاحف.

وهدفت الندوة إلى تسليط الضوء على دور المتاحف الرئيس، من خلال قيامها بجمع وحفظ وعرض وصيانة التراث، الحضاري والتاريخي الإنساني والطبيعي، على مر العصور التاريخية المختلفة.

وقال سلطان الدويش إن دور المتاحف لا يجب أن يكون فقط لتخزين التحف والمقتنيات بل لتعريف الجمهور الزائر بماضينا وحاضرنا، كما بيّن في العرض التقديمي الذي قدمه، الجهود والمبادرات التي قامت بها إدارة الآثار والمتاحف الكويتية من عقد اتفاقات تعاون مع متاحف ومؤسسات عالمية، وبيّن أيضاً المراحل التاريخية التطويرية التي مرّ بها متحف الكويت الوطني.

كما تحدث فؤاد المغامسي عن دور حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، في التوجيه والدعم بكل ما يخدم التراث والآثار التاريخية والمتاحف، وركز على دور مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة، متمثلاً برئيس مجلس النظارة أمير منطقة المدينة المنورة، فيصل بن سلمان، وكذلك مدير عام المركز، كما كشف عن جهود المركز الداعمة للجانب المعرفي والثقافي من خلال وحدة المتاحف والمعارض، وتطرّق فهد الحسني إلى الحديث عن متحف بيت الزبير، واهتمامه بحفظ التراث العماني العريق، وتحدث عن تصميم المتحف المستوحى من العمارة العمانية التقليدية، فاستحق الحصول على جائزة السلطان قابوس للمعمار في عام 1999، بالإضافة إلى التوسعة التي شهدها المتحف، كما تناول ناصر الدرمكي، مدير دائرة التخطيط والاستراتيجيات المتحفية في هيئة الشارقة للمتاحف، تاريخ نشأة الهيئة والرؤية والرسالة، وعدَّد الجهود التي قامت بها الهيئة من تنظيم معارض دولية، وإقامة ورش عمل ومحاضرات توعية لطلاب المدارس والجامعات، كما سلّط الضوء على أبرز المبادرات التي تقوم بها متاحف الشارقة مثل: مبادرة متاحف على الطريق، ومعرض كنوز من متاحف الشارقة الذي أقيم بمقر المؤسسة العقابية والإصلاحية في الشارقة، وكان الهدف من تنظيمه رفع الوعي الثقافي والتاريخي لدى نزلاء ونزيلات تلك المؤسسة.

• الندوة سلطت الضوء على جمع وحفظ وصيانة التراث الحضاري والتاريخي.

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