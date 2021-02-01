الامارات | كيت تناشد أولياء الأمور: اهتموا بصحتكم العقلية خلال الوباء

شكرا لقرائتكم خبر عن كيت تناشد أولياء الأمور: اهتموا بصحتكم العقلية خلال الوباء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناشدت الأميرة كيت دوقة كامبريدج أولياء الأمور «الاعتناء» بأنفسهم خلال هذا «الوقت الصعب للغاية»، في رسالة عبر الفيديو بمناسبة أسبوع الصحة العقلية للأطفال.

وقالت كيت إن الآباء والأمهات بحاجة لأن يكونوا «أفضل نسخة تمثلنا أمام الأطفال الذين هم في رعايتنا»، وفقاً لما ذكرته وكالة «برس إسوسيشن» البريطانية. ودعمت كيت المبادرة السنوية منذ إطلاقها في عام 2015 - لتسليط الضوء على أهمية الصحة العقلية للأطفال والشباب - من خلال جمعية «بليس تو بي» الخيرية للصحة العقلية للأطفال.

وأضافت كيت في رسالتها: «إن أسبوع الصحة العقلية للأطفال لهذا العام يدور حول التعبير عن نفسك، حول إيجاد طرق إبداعية لمشاركة أفكارك وآرائك ومشاعرك».

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