متغطية بالورد.. صورة جريئة جديدة لزوجة تامر حسني وسط إشادات المتابعين

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

ل ازالت المطربة المعتزلة، المغربية بسمة بوسيل، زوجة النجم تامر حسني، تبهر متابعيها في كل ظهور لها، خاصة إنها تشارك بتفاصيل اهتمامها بالبشرة والشعر، حيث نشرت، منذ قليل، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة جريئة، لم تظهر ملابسها قط، بل ظهرت عارية الكتفين، مع تغطية الجزء الأعلى بالورود.

كما اعتمدت الفنانة المعتزلة على مكياج العيون الهادئ، والشعر الأسود الطويل المنسدل.

ودونت بسمة بوسيل على الصورة تعليقها باللغة الفرنسية، قائلة: «أنا لست في العشرين».

وسرعان ما تفاعل الرواد مع إطلالتها مشيدين بجمال ملامحها، وحُسن اختيارها للشعر الأسود الطول مع المكياج.

رسائل غامضة من بسمة بوسيل

وكانت الفنانة المغربية المعتزلة، دونت خلال الفترات الماضية عدة رسائل غامضة دون أن تشير للشخص المقصود.

فنشرت زوجة الفنان مؤخرًا صورتين بفستان فاتح اللون، وعلقت عليهما: «بقينا في زمن بطلنا نعرف نفرق صحابنا من أعداءنا.. جالك كترت الهم كضحك»، وتفاعل معها متابعوها في التعليقات: «بتلقحي على مين قولي» «والله ماكدبتي عندك حق الله ينصرك» «اللوك مش حلو عليكي».

ومن قبل شاركت بسمة بوسيل، بمنشور عبر خاصية القصص المصورة، مدونة: «لن يتزوجك.. روحي اركني بلاش.. شو عن طريق ناس نص كم»، ووضعت على «الاستوري» مهرجان «كذا ميزة في التونية» لفيلو وميسو ميسرة وزياد الإيراني، معلقة: «حاولت أحط أغنية تعرفي تفهميها علشان الجهل».

خلاف بسمة بوسيل وتامر حسني

الجدير بالذكر أن بسمة بوسيل كانت فجرت مفاجأة حول انفصالها عن الفنان تامر حسني، وأنهما في طريقهما إلى الطلاق وينهيان الأوراق، حيث طلبت من البعض عدم إرسال صور الأخير مع المعجبات، مؤكدة إنهم سينفصلوا، وعقب وقت قصير رد تامر حسني في منشور لمعاتبتها عما بدر منها، واعترافه بحبه لها مُجددًا ليعلنا التصالح.