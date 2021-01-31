مش في سوريا.. أصالة تعلن مكان دفنها: هكون سعيدة.. ومكتبتش وصيتي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على الرغم من أن الفنانة أصالة نصري، تعد واحدة من أهم الفنانات السوريات خلال السنوات الماضية، والتي تعتز بلغتها السورية رغم وجودها بمصر منذ سنوات عدة، إلا أنها تعتز ببلدها وتدعم وطنها طوال الوقت، إلا أنها أبدت رغبتها في عدم الدفن في سوريا.

وقالت أصالة عبر تسجيل صوتي، في برنامج «ET بالعربي»، إنها لا تريد أن تُدفن بعد وفاتها في سوريا، مضيفة: «قررت أكتب مذكراتي بدءً من آخر ذكرى رجوعًا للوراء، لا أفكر في الأمر بطريقة سلبية ولا يهمني أين أُدفن، فقط أتمنى أن أُدفن في السعودية أو مصر أو البحرين، هكون مبسوطة بأي بلد من دول».

أصالة نصري تعلن كتابة مذكراتها: فيلم هندي

وأشارت الفنانة السورية أصالة نصري، خلال المداخلة الهاتفية: «لم أكتب وصيتي حتى اللحظة، خاصةً وأنني بدأت «حياة جديدة» ،عندي ولادي 9 سنين بدي أجوزهم لسة».

وعن الهدف الأساسي من كتابة المذكرات، أكدت أنه توضيح بعض الأمور وكشف حقيقة بعض الأشخاص: «من الممكن أن تتحول المذكرات إلى فيلم هندي، ما حدث معي يشبه الافلام الهندية».

كواليس علاقة العريان وأصالة نصري

وكانت أثارت الفنانة السورية أصالة نصري، الجدل بعد إعادة نشر صورة لطليقها المخرج طارق العريان، بصحبة الموديل السورية نيكول سعفان، والتي علقت عليها واصفةً الألم الذي عاشته جراء هذة الصورة، وعبرت خلالها عن غضبها من تلك الصورة، بعدما شاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، تتحدث من خلالها عن عمق العلاقة التي كانت تربطها بطليقها، ولقيت بعدها دعم الكثيرين داخل الوسط الفني وخارجه، وكانت ابنتها شام ممن دعمتها وتحدث عن كواليس علاقتهم به، والضرر الذي لحق بهم بعد قرار الانفصال.

وكانت الفنانة السورية، حذفت الصورة التي شاركتها للعريان ونيكول سعفان، عبر حسابها على «إنستجرام».