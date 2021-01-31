منها الفضة والجلد.. 8 أشياء احذر تنظيفها بالماء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

على الرغم من وفرة المياه وأنها أرخص سعرًا من أي منتج تنظيف يمكنك شراؤه من المتجر، إلا أن استخدامها في بعض الأحيان يسبب ضررًا أكثر مما ينفع وتحتاج إلى استخدام منتجات التنظيف المخصصة.

وفيما يلي، إليك 8 أشياء لا يجب تنظيفها بالماء أبدا، وفق ما ذكر موقع "readersdigest".

1- قماش المخمل:

يجب ألا تستخدم الماء مطلقًا لتنظيف قماش المخمل، وذلك لأنه عندما تبتل الألياف الموجودة على هذه الأقمشة ثم تجف، يتقلص ويفقد مرونته، لذا من الأفضل استخدام منظف مخصص لهذه الأقمشة، مع فرشة ناعمة لإزالة الأتربة والأوساخ منها.

2- أرضيات من الخشب الصلب:

قد يؤدي تنظيفها بالماء إلى تلفها، وذلك لأن إذا دخلت المياه إلى الخشب، فقد يتسبب ذلك في انتفاخه وتحول إلى اللون الأسود.

3- الأدوات الخشبية:

تتلف الأدوات الخشبية إذا تم تنظيفها بالماء، وذلك لأن تنظيفها بالماء يمكن أن يتسبب في تغير لون الخشب وتشققه، لذا من الأفضل استخدام المنظفات المخصصة للأدوات الخشبية.

4- الأجهزة الإلكترونية:

تجنب استخدام الماء لتنظيف الأجهزة الإلكترونية، ومن الأفضل استخدام قطعة قماش مبللة بالكحول لإزالة أي أتربة.

5- الفضة:

إذا حاولت تنظيف الفضة، فسيؤدي ذلك إلى المزيد من البقع، وبالتالي أفضل شيء يمكنك القيام به هو استخدام ملمع الفضة، وإذا لم يكن لديك ملمع فضي، يمكنك استخدام الكاتشب، وستساعد حموضة الكاتشب المعتدلة في التخلص من البقع.

6- مصابيح ومنافذ الإنارة:

استخدام قطعة قماش مبللة لتنظيف غطاء منفذ أو تركيبات إضاءة يمكن أن يؤدي إلى خطر حدوث صعق كهربائي أو نشوب حريق، لذا بدلاً من ذلك، استخدم منفضة الغبار الجافة أو قطعة قماش جافة لتنظيف أغطية المنافذ وتركيبات الإضاءة، أو افصل وحدة الإضاءة قبل محاولة تنظيفها.

7- الحرير:

يمكن أن يتسبب استخدام الماء على الحرير، سواء كان ذلك في الستائر أو القميص، في ظهور بقع مائية وتغير دائم في اللون، لذا من الأفضل ترك الأمر للمحترفين، مثل عامل التنظيف الجاف في منطقتك.

8- الجلد:

إذا حاولت تنظيف الأثاث أو الحقائب أو الملابس الجلدية بالماء، فسوف يتسبب ذلك في ظهور خطوط وسيتسبب في النهاية في تشقق الجلد بمرور الوقت، ولكن هناك منظفات جلود محددة مصممة للجلود يمكن استخدامها، والتي لن تواجه هذه المشاكل.