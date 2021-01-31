ماذا يحدث لجسمك عند تناول طبق من العدس في الشتاء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

العدس من الأطعمة التي يفضل الكثيرون تناولها خصوصا في فصل الشتاء، وذلك للشعور بالدفء والحرارة، ولكن ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت طبق من العدس في الشتاء؟ هذا ما نستعرضه وفق ما أورد موقع "catherineannisyoga".

1- انخفاض الكوليسترول:

يساعد تناول طبق من العدس على تقليل نسبة الكوليسترول في الدم، وذلك لأنه يحتوي على مستويات عالية من الألياف القابلة للذوبان، وبالتالي يقلل خفض مستويات الكوليسترول من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

2- صحة القلب:

أظهرت العديد من الدراسات أن تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل العدس يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، كما أنه مصدر كبير لحمض الفوليك والمغنيسيوم، اللذان يساهمان بشكل كبير في صحة القلب، بالإضافة إلى أن حمض الفوليك يخفض مستويات الهوموسيستين، وهو عامل خطير يسبب الإصابة بأمراض القلب.

بالإضافة إلى أن المغنيسيوم يحسن تدفق الدم والأكسجين والمواد المغذية في جميع أنحاء الجسم، وترتبط المستويات المنخفضة من المغنيسيوم ارتباطًا مباشرًا بأمراض القلب، لذا فإن تناول العدس يُبقي قلبك سعيدًا.

3- صحة الجهاز الهضمي:

الألياف الغذائية غير القابلة للذوبان الموجودة في العدس تساعد على منع الإمساك واضطرابات الجهاز الهضمي الأخرى، مثل متلازمة القولون العصبي وداء الرتوج.

4- استقرار سكر الدم:

إضافة إلى الفوائد العديدة للألياف، تبطئ عملية الهضم وتثبت مستويات السكر في الدم، ويمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص لمن يعانون من مرض السكري أو مقاومة الأنسولين أو نقص السكر في الدم.

5- البروتين الجيد:

من بين جميع البقوليات، فإن العدس يحتوي أعلى مستويات من البروتين، و26 في المائة من السعرات الحرارية في العدس تنسب إلى البروتين، مما يجعله مصدرًا رائعًا للبروتين.

6- يزيد الطاقة:

يزيد تناول العدس من الطاقة الثابتة البطيئة الاحتراق بسبب الألياف والكربوهيدرات المعقدة، ويعتبر العدس أيضًا مصدرًا جيدًا للحديد، والذي ينقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم وهو مفتاح لإنتاج الطاقة والتمثيل الغذائي.

7- فقدان الوزن:

على الرغم من أنه يحتوي على جميع هذه العناصر الغذائية المفيدة مثل الألياف والبروتين والمعادن والفيتامينات، إلا أنه لا يزال منخفض في السعرات الحرارية ولا يحتوي على دهون تقريبًا.