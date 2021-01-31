هل تتأثر عند مشاهدة الأفلام لدرجة البكاء؟.. إليك الأسباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أسماء مرسي

معظم الأشخاص يتأثرون بشكل كبير أثناء مشاهدة الأفلام السينمائية ولا يستطيعون السيطرة على مشاعرهم، ويظهر هذا التأثر على هيئة بكاء، فما سبب حدوث ذلك؟

وفي هذه السطور نوضح لكم أسباب البكاء عند مشاهدة المشاهد السينمائية المؤثرة، وفق ما أوضح موقعا "psychologytoday" و"refinery29".

- تلعب الموسيقى دورًا كبيرًا في المشاعر والأفلام، وفي كثير من الأحيان، تحتوي الأفلام الحزينة على موسيقى بسيطة بطيئة تحاول دفعك إلى البكاء.

- نرى أشخاصًا في الفيلم يبكون ونشاهد أشياء سيئة تحدث لأشخاص آخرين، كل هذه الأشياء تجعلنا نشعر بالحزن.

- اقترحت دراسة من عام 2015 أن البكاء أثناء الأفلام يمكن أن يساعد في زيادة قدرتك على التعاطف مع الآخرين.

- البكاء أثناء مشاهدة المشاهد المؤثرة، يساعد على التواصل مع الأشخاص الآخرين والشعور بالتعاطف معهم، حتى لو لم يكونوا حقيقيين.

- المشاهد الدرامية المؤثرة في الأفلام تجعل هرمون الأوكسيتوسين في أعلى مستوياته، وهذا الهرمون مسؤول عن مشاعر وأحاسيس التعاطف لدى الآخرين.

- قد يكون سبب البكاء تأثرك بسبب تعاطفك مع الشخصيات الموجودة في الفيلم أو مرورك بحالة مشابهة.

- تشير الأبحاث المتخصصة في علم النفس إلى أن هؤلاء الأشخاص الذين يتعاطفون مع غيرهم يقل وجودهم، ويشير تعاطفهم مع الآخرين إلى إنهم وضعوا أنفسهم مكان الفنانين وأحسوا بحزنهم وتعايشوا معهم، وبالطبع هذا الشعور لا تجده عند كثير من الأشخاص.

- الأشخاص الذين يتأثرون بمشاهدة الأفلام الدرامية يتميزون بقوتهم الداخلية، بالإضافة إلى ذلك فهم خيالهم خصب ومستمعون جيدين لغيرهم.

- يتخلص هؤلاء الأشخاص من شعور البكاء بسرعة كبيرة أسرع من غيرهم، حيث إن الأشخاص الذين يبكون أثناء مشاهدتهم الأفلام المؤثرة يكونون شخصيات قوية في مشاعرهم ويستطيعون التخلص من مشاعرهم السلبية سريعا.