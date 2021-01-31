كيف تنسّقين بنطال الجينز مع إطلالة شتوية من وحي ريهام أيمن

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 31 يناير 2021 10:45 مساءً - ريهام أيمن، ممثلة مصرية يتابعها على إنستجرام أكثر من مليونين و٨٠٠ ألف شخص، حيث تنشر من خلاله أبرز تفاصيل إطلالاتها اليومية بأسلوب أنيق وناعم مناسب لكل النساء، ومع دخول فصل الشتاء الحالي رصدنا لكُنَّ أبرز تنسيقاتها الشتوية ببنطال الجينز؛ لتتألقن على غرارها.

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تنسيقات شتوية بالجينز الأزرق من ريهام أيمن

تنسيقات شتوية بالجينز



بنطال الجينز الأزرق قطعة بارزة في خطوط موضة كل عام، لذا اعتمدته ريهام أيمن بعدة طرق، حيث أطلت ببنطال الجينز الواسع مع بلوزة صوفية بنية ومعطف أسود منفوخ، وسرحت شعرها بأسلوب مموج مع المكياج الزهري، وفي الإطلالة الثانية ظهرت ببنطال الجينز الواسع مع بلوزة من الصوف البني ومعطف الجلد الأسود، وأكملت مظهرها بقبعة وحذاء من الجلد الأسود لأناقة مميزة، كما تأنقت ببنطال الجينز الممزق مع بلوزة بيضاء وحقيبة من الجلد البني من علامة لويس فيتون لأناقة بسيطة للعمل، وارتدَتْ في الإطلالة الرابعة بنطال الجينز الواسع مع بلوزة ومعطف باللون الأسود، وأكملت مظهرها بقلادة ذهبية لخيار يومي ناعم، وفي إطلالة شبابية اختارت بنطال الجينز الأزرق مع بلوزة من الصوف الأبيض ذي الرقبة المرتفعة ومعطف من الصوف الزهري.

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إطلالات ريهام أيمن بالجينز الأسود للشتاء

إطلالات ريهام أيمن بالجينز الأسود



يُعَدُّ بنطال الجينز الأسود قطعة أزياء مثالية للشتاء، لذا تألقت ريهام أيمن ببنطال وبلوزة يكسوهما اللون الأسود مع معطف أحمر طويل ووشاح ملون بالأبيض والأسود، وفي مظهر أكثر بساطة نسقت بنطال الجينز الأسود مع بلوزة صوفية زرقاء مصممة برقبة مرتفعة، واعتمدت إكسسوارات الإطلالة بفصوص زرقاء، وفي مظهر آخر تزينت ببنطال الجينز الأسود مع بلوزة شتوية مصممة بكاروهات اللونين الأحمر والأسود لأناقة كلاسيكية، بينما أطلت ببنطال الجينز الأسود مع بلوڤر بني وبوت بني مزين بالفرو في الأعلى، وأكملت مظهرها بإكسسوارات شبابية لأناقة ناعمة.

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