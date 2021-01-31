خيارات ناعمة للمحجبات من إطلالات سارة فهمي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 31 يناير 2021 10:45 مساءً - تعتمد الإعلامية الإماراتية سارة فهمي على تنسيقات الأزياء الناعمة والبسيطة للمحجبات، ومن أبرز إطلالاتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، الذي يتابعها فيه أكثر من نصف مليون شخص، نرصد لكُنَّ اليوم أبرز تنسيقاتها؛ لتحصلن على أفكار أنثوية محتشمة.



تنسيق سارة فهمي للبنطال الواسع في الصيف

تنسيق سارة فهمي للبنطال الواسع في الصيف



لا شك أن البنطال الواسع سيمكنك من الظهور بإطلالة مميزة ومحتشمة في الصيف، ولتنسيقه بأساليب سارة فهمي يمكنك الظهور ببنطال سماوي واسع مع بلوزة فضفاضة بقماش صيفي خفيف مزين بحزام للخصر، وقد أكملته بحجاب وحقيبة باللون الأبيض مع مكياج مرتكز على درجات اللون الأحمر لأناقة عصرية.

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سارة فهمي بإطلالات كاجوال محتشمة

سارة فهمي بإطلالات كاجوال محتشمة



تعتمد سارة فهمي على الخيارات الكاجوال المحتشمة في مظهرها اليومي، ولنلهمك عدة أفكار منها يمكنك -عزيزتي- التأنق بتنورة وبلوزة زهريين مصممين بقماش خفيف ذي قَصَّة ناعمة، وقد أكملت سارة مظهرها بحجاب أسود وحقيبة من الجلد الأسود لخيار بسيط، وفي إطلالة كاجوال يومية نسقت بنطالًا أسود مع قميص أبيض أكملته بصديري بني وحزام أسود للخصر، وأكملت تفاصيل مظهرها بإكسسوارات اللونين الأسود والأبيض.

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إطلالة رياضية مريحة للمحجبات من سارة فهمي

إطلالة رياضية مريحة للمحجبات من سارة فهمي



في مظهر يومي مريح وأنيق، أطلت سارة فهمي بزي رياضي كاجوال مكون من بلوڤر بني وبنطال زيتي واسع مع حجاب أسود، وأكملت مظهرها بمكياج بدرجات اللون الترابي لمظهر شتوي مواكب للموضة.



فساتين يومية للمحجبات من سارة فهمي

فساتين يومية للمحجبات من سارة فهمي



تفضل الكثيرات من الفتيات المحجبات اختيار الفساتين الكاجوال في مظهرهن اليومي؛ لما توفره من حشمة وأناقة، ومنهن سارة فهمي؛ حيث نسقت فستانًا أسود مزينًا بالزهور البيضاء في الأعلى مع حجاب أبيض وحذاء بكعب أسود، وتألقت بفستان أحمر واسع مزين بقماش الدانتيل في الأطراف مع حجاب أبيض وحقيبة من الجلد الأسود، أما في الإطلالة الثالثة فقد ارتدَتْ فستانًا سماويًّا مزينًا بأكمام منفوخة من اللؤلؤ، وأكملت مظهرها بإكسسوارات عصرية لليد للمسة مرحة، وفي إطلالة عصرية اختارت فستانًا أصفر مزينًا بحزام للخصر مع أكمام واسعة مزينة بدانتيل أبيض، وأكملت إكسسوارات الإطلالة باللون الأبيض.

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