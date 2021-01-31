لجمال مكياجك.. إليكِ فوائد البرايمر الشفاف

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 31 يناير 2021 10:45 مساءً - البرايمر من الخطوات الذي تساعد بشكل كبير على تثبيت المكياج، وذلك على الرغم من تجاهل الكثيرات له؛ حيث يُعَدُّ خطوة مهمة جدًّا، وهو عبارة عن كريم شفاف يساعدك على وضع المكياج بشكل أسهل، ولكثرة فوائده نعرِّفك اليوم على أبرزها.



ما فوائد البرايمر الشفاف؟

البرايمر الشفاف



يساعدك البرايمر على وضع المكياج بطريقة سلسة، ويقلِّل حجم المسامات ويحسنها بتنقية الكثير من المشاكل عامة؛ حيث يساعد البرايمر على ملء الخطوط الدقيقة وتشققات البشرة التي قد تتسبب في عدم ثبات المكياج لتمنحك بشرة ناعمة وسلسة، كما يُعتبر حاجزًا بين كريم الأساس والبشرة ليمنع تأكسد كريم الأساس أو تغيُّر لونه، بالإضافة إلى كونه مصححًا للون البشرة وخافيًا لعيوبها ويوفر لها حماية من الشمس وترطيبًا يدوم لعدة ساعات إلى جانب مكافحة الشيخوخة وحب الشباب، ويساعد على تنظيم إفراز الزيوت الطبيعية داخل خلايا البشرة، مما يساعد على ثبات المكياج لفترة أطول دون السيلان أو التأثر بعوامل الرطوبة أو الحرارة، وبالإضافة إلى ذلك يساعد البرايمر على إصلاح التلف في البشرة وحمايتها من تأثير المكونات الضارة الموجودة في أدوات المكياج المختلفة، ومن أهم الأغراض الأساسية لاستخدام البرايمر أنه يعمل كعازل فعّال بين البشرة والمكياج، وهذا ما يساعد على علاج حب الشباب والحماية من التهابات البشرة في حال كانت بشرتك حساسة، ويساعد البرايمر على تنعيم البشرة وإخفاء آثار الخطوط الدقيقة ليمنحك بشرة أصغر سنًّا.

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فوائد البرايمر حسب نوع البشرة

فوائد البرايمر



هناك عدة فوائد للبرايمر الشفاف المختارة بعناية لتناسب طبيعة بشرتك، حيث إن البشرة العادية أو المختلطة تكون المسام فيها متوسطة، وهذا يعني أن البشرة لا تُفرز دهونًا زائدة ولا جافة، لذا تحتاجين لبرايمر يطفئ من لمعة البشرة ويثبت المكياج ويحميك من الشمس، ولذلك يمكنك استخدام منتجات لوريال أو ميك آب فور إيفر، أما لو كانت بشرتك دهنية فأنتِ بحاجه لبرايمر يطفئ من لمعة البشرة ويحارب حب الشباب ويحفظها من إفراز الدهون واللمعة على مدار اليوم، لذا لا تترددي في استخدام منتجات ميبيلين أو بينيفت، وعن البشرة الجافة فهي تحتاج للترطيب الزائد ولمنتج خفيف على البشرة، لذا ننصحك باستخدام برايمر ريفلون أو ميبلين، أما للبشرة الحساسة فأنتِ بحاجة لبرايمر يعمل كحاجز أو طبقة اضافية تحمي من العوامل الخارجية، وتحتوي على نسبة عطرية مخفضة لا تسبِّب تهيجًا للجلد، ويمكنك استخدام برايمر فلومار أو ميك آب فور إيفر.

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