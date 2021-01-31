هانا وجيك زوجان متحولان جنسيا.. أنجبا فتاة وينتظران أخرى: ثمرة حبنا «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قبل 4 أعوام مضت، تعرف كل من هانا وجيك على بعضهما البعض، وكل منهما في نهاية العشرينات، ومتحولان جنسيًا، على بعضهما البعض، حتى وقعا في الحب، وقررا الزواج، وسط ذهول الكثيرين، حول هذة الزيجة، في كارديف عاصمة ويلز، وتصدرا عناوين الصحف العام الماضي، بعدما أعلنا أنهما ينتظران طفلهما الأول.

هانا وجيك يرويان تفاصيل إنجاب ابنتهما الأولى

استخدمت «هانا»، التي أصبحت أشهر شخصية متحولة جنسيًا، بديلاً لحمل طفلهما بعد استخدام متبرع مجهول بالحيوانات المنوية يطابق المواصفات، والبويضات التي تم تجميدها منذ عدة سنوات، عندما توقف جيك عن تناول التستوستيرون مؤقتا، ليستطعا إنجاب طفلتهما الأولى ميلي في إبريل من العام الماضي، بعد أيام من بدء الإغلاق بسبب فيروس كورونا المستجد، الذي تفشى في كل بقاع العالم وراح ضحيته الملايين، وفق «ميرور» البريطانية.

على الرغم من الإغلاق الذي حد من الوقت الذي يمكن أن يقضياه مع عائلتيهما، استمتع «هانا وجيك» بكل لحظة مع ابنتهما خلال الأشهر التسعة الماضية: «كنا دائمًا نسعى إلى أن يكون لثمرة حبنا طفل نحبه ويحبنا حتى أتت ميلي، فكانت التجربة ممتعة، سوف ندعمها طوال الوقت، وأي شيء تريد أن تفعله وتحبه سنقف بجانبها حتى تحققه، نحن نعلم جيدًا مدى الضرر الذي يسببه ذلك على أطفالنا ولن نضع أبدًا أي وجهات نظر أو توقعات على ميلي ولا حياتها».

كان وجود الطفلة في حياة الأبوين كالحلم، إذ لم يتخيلا أن يُرزقا بهذة الطفلة التي غيرت حياتهما رأسًا على عقب، وقال الأب «جيك»: «أمضينا الكثير من الوقت العام الماضي محاطين بالزهور، ونحدق بها في رهبة، لقد كان سحرًا».

هانا وجيك يرويان كواليس عيد ميلاد ابنتهما الأول

وعن كواليس عيد ميلادها الأول، قال، «كان عيد ميلادها الأول عزيزًا على قلوبنا، ولكن لم تستطع أسرتنا مشاركته معنا، بسبب الوباء، ولكننا تخطينا هذة العقبة من خلال مكالمتين عبر تطبيق Zoom من لندن بعدما انتقلنا للعيش هناك، وبدأت ميلي في فتح الهدايا وسحب قطع من ورق التغليف».

وتحدث الزوجان عن العمليات التي قاما بها ليصبحا آباء كزوجين متحولين جنسيًا: «كان هناك بعضٌ من التوتر بداخلنا من فكرة تقبل المجتمع لنا، ولطفلتنا لاحقًا إذ كانت كالمعجزة لنا، الأشخاص المتحولون وتأجير الأرحام شيئان لهما آراء كثيرة بشأنهما، ولا بد من الحصول على دعم من الآخرين».

وسرد الزوجان قصة تحولهما والحصول على طفلة، خلال فيلم وثائقي، إذ قال، «كنا متوترين للغاية، ولكن بعد أسبوع من الفيلم الوثائقي، وصلنا آلاف الرسائل ، وغمرت هانا برسائل من نساء متفاوتات الجنس ، تعرضن للعديد من المحاولات الفاشلة للحمل وكافحن لسنوات، لقد حصلت على الحب وكانت الرسائل تتدفق من جميع أنحاء العالم».

هانا وجيك يعلنان انتظار مولودهما الثانية في 2021

وأختتم الزوجان حديثهما، معلنين استقبالهما طفلة أخرى بخلاف ميلي، «لا نعرف كيف ستسير الأمور، لكن وكيلنا المذهل عرض بلطف شديد المحاولة والقيام بذلك مرة أخرى، ربما ستكون هناك بعض الأخبار الجيدة في وقت لاحق في عام 2021، ومنها أننا ننتظر طفلتنا الثانية».